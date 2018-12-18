Son Dakika Haberleri: Fikret Orman'dan Yalova Valisi Muammer Erol'a Ziyaret

Fikret Orman'dan Yalova Valisi Muammer Erol'a Ziyaret

26 dakika önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Yalova Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.

Fikret Orman'dan Yalova Valisi Muammer Erol'a Ziyaret, System.String[]


Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Yalova Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.

Fikret Orman'ın Yalova Valisi Muammer Erol'a gerçekleştirdiği ziyarette, Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz da yer aldı. Başkan Orman, Yalova Valisi olarak atanan Erol'a görevinde başarılar dileyerek, kendisine isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti. 

Öte yandan başkan Fikret Orman, Yalova Valiliği önünde Beşiktaş taraftarı olan engelli Caner Giray ile bir süre sohbet ettikten sonra Yalova'dan ayrıldı.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:20 Kaynak: DHA

Beşiktaş Spor Kulübü, Muammer Erol, Fikret Orman, Yalova, Spor
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