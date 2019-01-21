Fikret Orman Nişan Törenine Katıldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da Mehmet Emre Köroğlu-İlknur Çelik çiftinin nişan törenine katıldı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da Mehmet Emre Köroğlu-İlknur Çelik çiftinin nişan törenine katıldı.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Çelik Grup ve Kale Pazarlama Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arif Çelik'in kızı Halime İlknur Çelik ile sanayici iş adamı Hasan Köroğlu'nun oğlu Mehmet Emre Köroğlu'nun nişan törenine katıldı. Lara'da bulunan bir otelde yapılan nişan törenine, 550 kişilik davetli katıldı. Enbe Orkestrası ve Behzat Gerçeker ile başlayan törende Çelik ve Köroğlu aileleri, misafirlerini kapıda karşıladı. Çiftin yüzüklerini Fikret Orman ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal taktı. Kurdele kesiminin ardından mutlu çift, kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına teşekkürlerini sundu ve temmuz ayında düğünlerinin olacağını belirtti.



(İHA)

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