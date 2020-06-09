Fikret Ünlü'nün 60 yıllık ahşap kayak takımı ilgi topluyor - Son Dakika

Fikret Ünlü'nün 60 yıllık ahşap kayak takımı ilgi topluyor

Fikret Ünlü'nün 60 yıllık ahşap kayak takımı ilgi topluyor Köy Enstitüsü mezunu olan ve kayak sporuna düşkünlüğü ile bilinen eski bakanlardan Fikret Ünlü'nün 60 yıllık ahşap kayak takımı mini müzede sergileniyor 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan ve 19...

Fikret Ünlü'nün 60 yıllık ahşap kayak takımı ilgi topluyor

Köy Enstitüsü mezunu olan ve kayak sporuna düşkünlüğü ile bilinen eski bakanlardan Fikret Ünlü'nün 60 yıllık ahşap kayak takımı mini müzede sergileniyor

KAYSERİ - 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan ve 19 Şubat 2019 yılında vefat eden Fikret Ünlü'nün Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Öğretmen Lisesi'nde Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde kullandığı kayak takımları görenlerin ilgisini çekiyor.

1939 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören kasabasında kurulan ilk adı Köy Enstitüsü ardından Öğretmen Lisesi olan okulda Müdür Yardımcılığı yapan eski bakanlardan Fikret Ünlü, bölge halkı tarafından kayak sporuna olan düşkünlüğü ile biliniyor.

1960'lı yıllarda kış mevsiminde okula bazen kayarak geldiği söylenen Fikret Ünlü, kullandığı ahşap kayak takımlarını, müdür yardımcılığı yaptığı okula hediye etti.

Yaklaşık 60 yıllık olan ahşap kayak takımlarının okulun mini müzesinde muhafaza edildiğini söyleyen Pınarbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Acet, "Eski Spor Bakanlarımızdan Fikret Ünlü'nün kayak takımıdır bunlar. Kendisi bir Köy Enstitüsü mezunudur. Burada da öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yapmıştır. Kendisi kayak sporuna çok meraklıdır ve o dönemdeki halktan duyduğumuz kadarıyla da bu sporu profesyonelce yapar. Fikret Ünlü o dönemlerde burada öğrencilerden bir kayak takımı kuruyor. Ispıdın tepesinden okula doğru öğrencileri ile birlikte kayarmış. Okulda kendisi öğrencilerden kayak takımı kuruyor. Fikret ünlü okuldan ayrıldıktan sonra okulda kendisi gibi kayakta uzman öğrenciler yetişiyor" dedi.

Acet, "Tutucuların alt kesimleri metal, üst kısımları deriden yapılmış. Kayak kısımları ise ahşaptan yapılmış ve cilalanmış. Bu kayak takımlarını okulumuzu ziyarete gelenlere, öğrencilere gösteriyoruz. Kendisi köyden çıkmış, köy enstitüsünde okumuş mezun olmuş, öğretmenlik yapmış ve ardından bakan olmuştur" diye konuştu.

"Buradaki eşyaları mini müze olarak koyduk" diyen Acet, " Öğretmen okulumuzda o dönemlerde öğrencilerin kullandığı eşyalar bulunuyor. Öğretmen okulundan ve Köy Enstitüsü'nden mezun olan her öğrencinin bir enstrüman çalması gerekiyordu. O dönemdeki geleneksel müzik aleti de mandolin. Buradan mezun olanlar mandolin çalmayı öğrenerek mezun oluyor. Ahşap işçiliğinde kullanılan malzemeler ve kullandıkları başka materyaller de bulunuyor" ifadesinde bulundu.

Fikret Ünlü kimdir?

Fikret Ünlü 10 Mart 1943 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Güneyyurt İlkokulu'nda tamamladı. 1963-1964 yılları arasında Ereğli İvriz İlköğretmen Okulu'nda okudu.

1967'de de Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulunda öğretim üyeliği yaptı.

Bunun yanında Konya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Bakan Müşavirliği'nde görevlerde bulundu.

1983 yılında memurluktan istifa ederek siyasete atıldı. Sosyal Demokrasi Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partisi'nde önemli çalışmalarda bulundu.

1991 seçimlerinin ardından başbakan başdanışmanı olarak görev aldı. 1995-1999 yılları arasında yapılan genel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den Karaman milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.

Ayrıca Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan 57. Hükümette, spordan sorumlu devlet bakanı olmuştur.

Fikret Ünlü'nün 60 yıllık ahşap kayak takımı ilgi topluyor

Fikret Ünlü, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Fikret Ünlü'nün 60 yıllık ahşap kayak takımı ilgi topluyor - Son Dakika

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