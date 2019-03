Fikret Yeni Vizyon Projelerini Açıkladı

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, alanında uzman ekip arkadaşlarıyla Seyhan'ı marka yapacak 26 başlık altındaki 106 projesini açıkladı.

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, alanında uzman ekip arkadaşlarıyla Seyhan'ı marka yapacak 26 başlık altındaki 106 projesini açıkladı.



Fikret Yeni'nin, Parkpoint'de düzenlenen proje tanıtım toplantısına, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, ilçe belediye başkanları ve başkan adayları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Adana'da büyükşehir ve ilçelerinin Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyandığı zaman, şimdiye kadar yapılamamış hizmetlerin tamamının hayata geçirileceğini söyledi.



Daha da önemlisinin, Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da kardeşlik duygusunun büyütüleceğini vurgulayan Çelik, "Adana bizim için önemli. Adana başkası için bir şehirdir, ama bizim için şehirden de öte bir şiirdir, mekandır, yuvadır. Adanalı olmanın şiirini, hikayesini, şarkısını, türküsünü büyüteceğiz" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da, Fikret Yeni'nin Seyhan ve Adana için profesyonel bir ekiple mutfak çalışması yaparak bir birinden kıymetli projelerle yola çıktığını dile getirdi. Sarıeroğlu, "800 binin üzerinde nüfusa sahip Seyhan, ticaret, turizm ve sanayinin kalbinin attığı, aynı zamanda Türkiye'nin fotoğrafı diyebileceğimiz özelliğe sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu AK Belediyecilik hizmetlerini illerimizde ve ilçelerimizde uyguluyoruz. İnşallah Adana, Seyhan ve diğer ilçelerimizde bu anlayışı hakim kılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Seyhan'da yeni bir sayfa açılacak"



Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni de, proje görüntüleri eşliğinde yaptığı sunumda, Adana ve Seyhan için yepyeni bir sayfa açacaklarını, Seyhan'ı Türkiye'nin yeni markası yapacaklarını vurguladı.



"Kültür, tarih ve doğa turizminde önemli bir destinasyon, kültür zenginliklerini ön plana çıkarmayı başarmış, yaşanabilir mekanlarıyla, yatırım ortamı ve ekosistemiyle Seyhan'ın her alanda marka bir ilçe olması" vizyonuyla yola çıktıklarını vurgulayan Fikret Yeni, "Asli görevlerimiz olan belediyecilik hizmetlerini en mükemmel şekilde hayata geçirirken, ilçemizdeki tüm paydaşlarımızı birlikte yönetim anlayışımız içeresinde konumlandırarak ve hemşerilerimizin daima yanında olarak 'Gönül Belediyeciliği' misyonuyla hareket edeceğiz" dedi.



Kampüs Seyhan: Fikret Yeni, 24 saat açık olması planlanan Kampüs Seyhan Projesi'nin Sümer Mahallesi'nde yer alacağı bilgisini verdi. Fikret Yeni, yer seçimi öğrencilerin yoğunlukla ikamet etmesi ve tüm yurtlara ulaşımın kolay olması dikkate alınarak yapılan projenin tamamlanmasıyla, öğrencilerin ders çalışabilecekleri, ücretsiz çorba ve çay hizmetlerinden yararlanabilecekleri 24 saat açık bir mekana kavuşacaklarını, daha da önemlisi bu projenin Türkiye'de bir ilk olacağını dile getirdi.



Kongre merkezi: Fikret Yeni, Seyhan için vizyon projelerinden birinin de Kongre Merkezi olduğunu açıklayarak, Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde yapımı planlanan bu proje ile turizm sektörünün yüzde 35'ine denk gelen Kongre Turizmi pastasından Adana'nın da pay almaya başlayacağını, coğrafi ve kültürel olarak bir kavşak niteliğinde olan şehrimizin bu potansiyelini de harekete geçirerek kentimizin markalaşmasında dev bir adım atılacağını ifade etti.



Tema park: Fikret Yeni, Seyhanlı hemşerilerinin nefes alacağı, aynı anda birçok sosyal donatıyı içerisinde barındıran Tema Park Projesi'nin Sarıhular Mahallesi'nde yapılacağını söyledi. Fikret Yeni, toplam 150 bin metrekare alan üzerinde planlanan Tema Park içerisinde, at binme alanı, yüzme havuzu, doğal park, açık hava spor alanı, macera parkuru ve otopark gibi donatıların yer alacağını ifade etti.



Seyhan Kaynağından Ayırma Projesi: Yenidam Mahallesi'nde Kaynağından Ayırma Projesi ile karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları ile hafriyat malzemelerinin toplanıp yeniden kazandırılacağını dile getiren Fikret Yeni, "Bu proje 160 dönümlük alan üzerine kurulacak ve bölgenin en büyük tesislerinden birisi olacak" ifadelerini kullandı.



Konser alanı ve amfi tiyatro: Fikret Yeni, yeni gelişen bir yerleşim bölgesi olan Gürselpaşa Mahallesi'nde de ciddi bir proje gerçekleştirecekleri bilgisi verdi. Fikret Yeni, "Bu projemiz, ilçemizin çok büyük bir eksiğini kapatacak. Tema Park ve Spor Park'a yürüyüş mesafesinde olan proje, ilçemize vizyon katmakla kalmayıp, diğer projelerle birlikte bir cazibe merkezi oluşturacak" diye konuştu.



Modern mikro sanayi sitesi: Adana ve Seyhan'ı sanayide tekrar hak ettiği noktaya taşımak, daha modern üretim sahaları oluşturmak adına böyle bir proje hazırladıklarına dikkati çeken Fikret Yeni, "Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde yapılacak bu proje sayesinde, yatırım ve istihdam olanağı sağlanacak" dedi.



Refakat otel: Fikret Yeni, Yeni Baraj Mahallesi'nde 3 farklı hastaneye yürüme mesafesinde planlanan ve 128 adet süit odanın yer alacağı Refakat Otel projesi ile hasta yakınlarının rahat bir ortamda misafir edilmesinin amaçlandığını belirtti.



Katlı otoparklar: Fikret Yeni, kent merkezinde büyük eksikliği hissedilen otopark sorununu da çözüme kavuşturacak nitelikte hazırlık yaptıklarının altını çizdi. Fikret Yeni, Reşatbey, Kurtuluş, Kayalıbağ ve Gazipaşa mahallelerinde 4 adet katlı otopark yapılacağı müjdesi verdi.



Aile Yaşam Merkezi: Barış Mahallesi'nde planlanan Aile Yaşam Merkezi Projesi'nin de Seyhan'da fark oluşturacağını söyleyen Fikret Yeni, "Böyle bir hizmetin sunulmasıyla Seyhanlı hemşerilerimiz, aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri içerisinde kafeteryalar, spor yapılabilecek alanlar, düğün salonu, kına evi, otopark, ibadethane, sauna ve hamam gibi ayrıntıların düşünüldüğü kapsamlı bir alana kavuşacak" diye konuştu.



Mahalle atölyeleri: Fikret Yeni, Yeşiloba, Koza, Mıdık, Mekan, Kavaklı, Yeşilevler, Şakirpaşa, Demetevler, Emek, Türkocağı, Yenibey, Onur, Ova, Mirzaçelebi, Aydınlar, Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Hürriyet, Meydan ve Döşeme mahallelerine ise gençlerle kadınları meslek sahibi yapmaya yönelik atölyeler yapılacağını belirtti. Bu atölyelerin klasik meslek edindirme kurslarından farklı olacağını belirten Fikret Yeni, "Sanayi, Üniversite, Belediye işbirliği ile sanayiye ara eleman yetiştireceğiz" dedi.



Sosyal konutlar: Fikret Yeni, modern park, kapalı semt pazarı, kreş alanı, dini tesis alanı, ilköğretim alanı ve bunların yanı sıra 193 bin metrekarelik alanda da konut projesi geliştirdiklerini aktardı.



Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi: Adana'nın her alanda olduğu gibi sporda da hak ettiği noktaya erişmesi gayesinde olduklarının altını çizen Fikret Yeni, "Akkapı Mahallesi'nde yapılacak bu projemiz, 6 adet futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, kapalı yüzme havuzu,yönetici odaları,fitness ve aletli spor salonu ile kapalı otoparktan oluşacak ve Türkiye'nin en büyük spor kompleksi olacak" dedi.



Spor parklar: Fikret Yeni, Bey, Gülpınar ve Namık Kemal mahallelerinde de içerisinde futbol, basketbol, voleybol, tenis, go-kart pisti, kapalı yüzme havuzu olan Spor Parklar yapılacağını anlattı.



Spor alanları: Başta gençler olmak üzere her yaştan Seyhanlı hemşerilerini modern spor alanlarıyla buluşturacağı sözü veren Fikret Yeni, "2000 Evler, Aydınlar, Yolgeçen ve Gökçeler mahallelerimizde yer alacak bu tesisler çeşitli ölçülerde olacak" diye konuştu.



Fikret Yeni, Mirzaçelebi Mahallesine Çok Amaçlı Kompleks, Mirzaçelebi, Gülbahçesi, Aydınlar, İstiklal, Bahçelievler, Dumlupınar, Ziyapaşa, Şakirpaşa, Sümer, Koza, Onuır, Yeşilyuva ve 5 Ocak mahallelerine taziye evi yapılacağını belirtti.20 farklı mahallede kapalı semt pazarları yapımının da projeleri arasında olduğunu ifade eden Fikret Yeni, şöyle konuştu:



"Bunun yanı sıra DSİ'ye ait sulama kanallarının üzeri kapatılarak kapalı semt pazarı ve otopark, Dağlıoğlu Mahallesi'nde yüzme havuzu, Döşeme Mahallesi'nde STK Plaza ve Atölye, Gürselpaşa ve Kurtuluş mahallelerine Çocuk Kreşi, Kurtuluş Mahalesi'nde Emekli Konağı, Uçak Mahallesi'nde Çocuk Şehri, Küçükdikili Mahallesi'nde Hayvan Sevgi Evi yapılacak."



Fikret Yeni, yer sorunu nedeniyle taziye evi yapılamayan mahalleler için mobil taziye evleri planladıklarını ve tüm projelerle ilgili daha sonra detaylı bilgiler paylaşacaklarını sözlerine ekledi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü ve AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan'ın da konuşma yaptığı toplantı proje tanıtım toplantısı, yoğun ilgi gördü. - ADANA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Seçime Sayılı Günler Kala HDP, Batıdaki Adaylarını Geri Çekebilir

Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi

Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu

Erdoğan Talimatı Verdi! Kenevirden Sonra Tıbbı Alet Hamlesi de Samsun'dan Başlatılıyor