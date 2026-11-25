Zimbabve'deki Matusadona Milli Parkı'nda bir fil sürüsünün Kariba Gölü'nde kilometrelerce yüzmesi dikkat çekti. Ana karadan göle giren fillerin, göldeki bir adaya doğru yaklaşık 7 kilometre yüzdüğü belirtildi.

HORTUMLARINI ŞNORKEL GİBİ KULLANIYORLAR

Dünyanın en büyük kara memelileri olan filler, iri cüsselerine rağmen oldukça iyi yüzebiliyor. Suyun kaldırma kuvvetinden yararlanan filler, hortumlarını su yüzeyinin üzerinde tutarak nefes alabiliyor. Africa Geographic'in aktardığı bilgilere göre Matusadona Milli Parkı'ndaki fillerin Kariba Gölü'nde yüzmesi, bölgede gözlemlenen doğal davranışlar arasında yer alıyor.

GÖLDE TİMSAHLAR DA YAŞIYOR

Zimbabve ile Zambiya arasında bulunan Kariba Gölü, su hacmi bakımından dünyanın en büyük yapay gölü olarak biliniyor. Yaklaşık 5 bin 580 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip göl, fillerin yanı sıra timsahlara ve su aygırlarına da ev sahipliği yapıyor.

VAHŞİ YAŞAMIN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ

Yaklaşık bin 470 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Matusadona Milli Parkı'nda fillerin yanı sıra aslanlar, leoparlar, mandalar ve çeşitli antilop türleri yaşamlarını sürdürüyor. Bölgede fillerin doğal yaşam alanları arasındaki hareketleri de koruma çalışmaları kapsamında takip ediliyor.