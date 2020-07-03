Fildişi Sahili'nde Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 bin 244'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 bin 244'e yükseldi.

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Fildişi Sahili Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 1270 testten 252'si pozitif çıktı. Yeni vakalarla, ülkede şu ana kadar Kovid-19 buluşan kişi sayısı 10 bin 244'e ulaştı.

Virüse yakalanan 4 bin 726 kişi iyileşirken, 70 kişi yaşamını yitirdi. Halen 5 bin 448 aktif vakanın tedavisi sürüyor.

Togo'da acil durum 45 gün daha uzatıldı

Diğer yandan Togo'da Kovid-19 salgını nedeniyle nisan ayı başında ilan edilen sağlık acil durumu bugünden itibaren 45 gün daha uzatıldı.

Togo Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesinin de onayı alındıktan sonra, 3 aylık sağlık acil durumunun 16 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sınav sınıflarında eğitimin başlaması ve şehirler arası seyahat yasaklarının kaldırılması dışında tüm Kovid-19 önlemlerinin sürdürüleceği aktarıldı.

Togo'da şu ana kadar 671 kişide Kovid-19 tespit edildi. Virüs bulaşan 424 kişi iyileşirken, 14 kişi yaşamını yitirdi.

Fildişi Sahili, Afrika, Togo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fildişi Sahili'nde Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti - Son Dakika

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