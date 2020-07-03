Fildişi Sahili'nde Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 bin 244'e yükseldi.

Fildişi Sahili Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 1270 testten 252'si pozitif çıktı. Yeni vakalarla, ülkede şu ana kadar Kovid-19 buluşan kişi sayısı 10 bin 244'e ulaştı.

Virüse yakalanan 4 bin 726 kişi iyileşirken, 70 kişi yaşamını yitirdi. Halen 5 bin 448 aktif vakanın tedavisi sürüyor.

Togo'da acil durum 45 gün daha uzatıldı

Diğer yandan Togo'da Kovid-19 salgını nedeniyle nisan ayı başında ilan edilen sağlık acil durumu bugünden itibaren 45 gün daha uzatıldı.

Togo Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesinin de onayı alındıktan sonra, 3 aylık sağlık acil durumunun 16 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sınav sınıflarında eğitimin başlaması ve şehirler arası seyahat yasaklarının kaldırılması dışında tüm Kovid-19 önlemlerinin sürdürüleceği aktarıldı.

Togo'da şu ana kadar 671 kişide Kovid-19 tespit edildi. Virüs bulaşan 424 kişi iyileşirken, 14 kişi yaşamını yitirdi.