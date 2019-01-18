Filenin Akrepleri"Nin Hedefi Play-off

Türkiye Voleybol Federasyonu
Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele veren Antalyaspor
, play-off mücadelesi vermeyi hedefliyor.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde tek mağlubiyeti bulunan ve ikinci sırada yer alan "filenin akrepleri", 20 Ocak Pazar günü Antalya Salonu'nda saat 14.00'de lig lideri Alaşehir
Belediyesini konuk edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Voleybol Şube Sorumlusu Alp Özel, Antalyaspor Bayan Voleybol Takımı'nın başarısına değinerek, şu ifadeleri kullandı:
"Ligin en düşük bütçeli takımlarından biriyiz. Ama grup lideriyle başa baş mücadele ediyoruz. Gençlerden oluşan bir kadromuz var. Bu genç kadro ve düşük bütçemizle play-off için gösterilen iki adaydan biri de biziz. Bu, bizim için büyük gurur."
Özel, taraftarı voleybol maçına davet etti.