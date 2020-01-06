Filenin sultanları 10'da 10 yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Filenin sultanları 10'da 10 yaptı - Son Dakika Spor

Filenin sultanları 10'da 10 yaptı

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 8. Grupta mücadele eden Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı, Şırnak Belediyesi kadın voleybol takımını 3-0 yendi.

Filenin sultanları 10'da 10 yaptı, System.String[]

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 8. Grupta mücadele eden Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı, Şırnak Belediyesi kadın voleybol takımını 3-0 yendi. Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı bu sonuçla oynadığı 10 maçı da kazanarak yenilmezlik serisini korudu.


Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grupta mücadele eden Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı, Şırnak Belediyesi kadın voleybol takımını konuk etti. Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde oynanan maça, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftarlar katıldı. Oynanan müsabakada Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı Şırnak Belediyesi kadın voleybol takımını 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Cizre Belediyesi kadın voleybol takımımı grubunda oynadığı 10 maçı da kazanarak yenilmezlik serisini korudu. - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:24 Kaynak: İHA
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