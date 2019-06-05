Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı rahat geçti
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Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı rahat geçti

7 dakika önce

SALON: Huamark SalonuHAKEMLER: Taghrid Khattab (Mısır), Ziling Wang (Çin)TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Kübra, Simge (L) (Gözde, Ezgi)BULGARİSTAN: Dimitrova, Paskova, Todorova, Dancheva, N.Dimitrova, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Chausheva, Krivoshiyska, S.

Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı rahat geçti, System.String[]

SALON: Huamark Salonu
HAKEMLER: Taghrid Khattab (Mısır), Ziling Wang (Çin)
TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Kübra, Simge (L) (Gözde, Ezgi)
BULGARİSTAN: Dimitrova, Paskova, Todorova, Dancheva, N.Dimitrova, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Chausheva, Krivoshiyska, S.Dimitrova)
SETLER: 25-14, 25-9, 25-23
SÜRE: 1 saat 17 dakika (25, 21,31)

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Türkiye, Tayland etabındaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-14, ikinci seti 25-9 ve üçüncü seti de 25-23'lük skorla üstün tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında 7'nci galibiyetine imza attı. Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayı ile oynayan Ebrar Karakurt olurken; ona Meliha 12, Kübra 11, Hande 10 sayı ile eşlik etti.  Filenin Sultanları, Tayland etabındaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 14.05'te ev sahibi Tayland'a konuk olacak. 


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:56 Kaynak: DHA
Spor
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