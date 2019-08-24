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Filenin Sultanları, Finlandiya'yı mağlup etti

19 dakika önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları grubun 2. maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Finlandiya'yı mağlup etti, System.String[]

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları grubun 2. maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.


Ankara Arena'da oynanan mücadelede Türk Milli Takımı'nın rakibi, 30 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılan Finlandiya'ydı. Ay-yıldızlılar, maçın belli bölümlerinde zorlansa da Finlandiya'yı 24-26, 15,25, 25-20, 25-21, 10-15'lik setlerle 3-2 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.


Milliler, pazartesi günü saat 19.30'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.


Salon: Ankara Arena


Hakemler: Ilaria Vagni, Vladimir Oleynik


Finlandiya: Karhu, Bjerregard, Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Esko, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Koskelo (L), (Sievanen)


Türkiye: Eda, Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Ebrar, Şeyma, Kübra, Hande, Naz, Gözde, Fatma, Simge(L), (Aylin)


Setler: 24-26, 15,25, 25-20, 25-21, 10-15


Süre: 2 saat (28, 24,25, 27, 16) - ANKARA

Finlandiya, voleybol, Ankara, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:32 Kaynak: İHA
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