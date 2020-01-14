Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi - Son Dakika

Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi

6 saat önce

2020 CEV Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan Filenin Sultanlarının kutlamalarına dönüş yolunda uçakta eşlik eden ünlü oyuncu Murat Cemcir tarafından söylenen şarkı sonrasında yaşanan eğlenceli görüntüler telefon kamerası ile kaydedildi.

Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi, System.String[]

2020 CEV Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan Filenin Sultanlarının kutlamalarına dönüş yolunda uçakta eşlik eden ünlü oyuncu Murat Cemcir tarafından söylenen şarkı sonrasında yaşanan eğlenceli görüntüler telefon kamerası ile kaydedildi.

Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 CEV Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dönüş yolunda uçakta da kutlamalarına devam etti. Katıldıkları film galası sonrasında 'Filenin Sultanları' ile aynı uçakla İstanbul'a dönen ünlü oyuncular Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin, sporcuların sevincine ortak oldu. Uçakta 'Çile Bülbülüm' isimli şarkıyı, 'Filenin Sultanları' için yeniden düzenleyen Murat Cemcir, 'File Sultanları, Allah' diyerek milli takım oyuncularına söylemesi eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden olurken, bu anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(iHA)

Murat Cemcir, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İş yerini soymaya gelen hırsızlar, soygun esnasında halay çektiler
Telefon taksidine 3 ay sınırlaması geldi! İşte 12 ay taksitle alınabilecek telefonlar Cep telefonunda çocuk istismarı içeren müstehcen filmler bulunan şahıs tutuklandı Yolcu minibüsünü kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 16:29:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]