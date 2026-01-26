Filipinler\'de Feribot Batışı: 15 Ölü

FİLİPİNLER'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'in Mindanao bölgesinin Zamboagna Limanı'ndan Sulu Adası'na giden 'M/V Trisha Kerstin 3' feribotun, Pilas Adası açıklarında teknik arıza sonucu battığı bildirildi. Yetkililer, feribottaki 359 kişiden 15'inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filipin Sahil Güvenliği, arama ve kurtarma çalışmalarının koordine edildiğini ve şu ana kadar 138 kişinin kurtarıldığını duyurdu.