EPDK'dan Elektrikli Araç Şarj Yönetmeliği Değişikliği

23.03.2026 10:29
EPDK, elektrikli araç şarj hizmetlerini düzenleyen yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptı.

EPDK'nin Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şarj üniteleri ve istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi, mobil şarj istasyonları, şarj ağının oluşturulması ile işletmecilerin lisanslandırılması ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden tanımlandı. Ayrıca, kullanıcıların hak ve yükümlülükleri ile serbest erişim platformunun kurulması ve işletilmesine yönelik düzenlemeler de kapsam içine alındı.

Düzenlemeyle şarj ağı işletmecilerinin yetki ve yükümlülükleri de genişletildi. İşletmecilerin ülke genelinde şarj ağı kurarak hizmet sunma ve işletme yetkisi yeniden tanımlandı. İşletmecilerin yaptıkları ortak dolaşım anlaşmalarının imzalanmasını takiben 30 gün içinde kuruma bildirmesi zorunlu hale getirildi.

Yönetmelikte yeşil şarj istasyonlarına ilişkin düzenleme de yer aldı. Buna göre, yeşil şarj istasyonlarına sahip olan ve ilgili itfa işlemlerini tamamlayan şarj ağı işletmecileri ile bu işletmecilere ait markalar, her ay sonunda Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından internet sitesinde yayımlanacak ve kuruma bildirilecek.

Şarj ağının genişletilmesi, daraltılması ve işletilmesine ilişkin süreçler de yeniden düzenlendi. Buna göre, şarj ağı işletmecilerinin ağa yeni bir istasyon eklemek istemesi halinde kuruma elektronik ortamda başvurması gerekecek. Başvurular, kurum tarafından 10 iş günü içinde sonuçlandırılacak ve uygun bulunması halinde istasyon ağa dahil edilerek serbest erişim platformunda yayımlanacak.

Düzenlemeyle ayrıca, şarj istasyonlarının farklı işletmeciler arasında devrine ilişkin süreçler netleştirilirken, mobil şarj istasyonu işletmek isteyen işletmecilerin de kuruma bildirimde bulunması zorunlu hale getirildi.

Öte yandan, şarj hizmetinin elektrik tedarik faaliyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği hükme bağlanırken, şarj istasyonlarında tüketimin ölçümünde Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği esas alınacak.

Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyollarda yer alan ve yeni eklenen istasyonlarda, 50 kilovat ve üzeri DC (hızlı) şarj ünitelerinin en az birinde kartlı veya temassız ödeme imkanı sunulması zorunlu olacak. Bu ödeme yöntemleri için kullanıcıdan ek ücret talep edilemeyecek.

ARTIK EK ÜCRETLER ALINMAYACAK

Şarj hizmeti fiyatlandırmasına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi. Buna göre, şarj hizmeti fiyatı serbestçe belirlenmeye devam edilecek ancak yalnızca tüketilen enerji üzerinden uygulanacak ve bağlantı, işlem başlatma ya da ekipman kullanımına ilişkin ek ücret alınamayacak. İşletmeciler, fiyatları ve varsa rezervasyon ile işgaliye bedellerini dijital kanallar ve istasyonlar üzerinden eş zamanlı olarak ilan edecek.

ŞARJ YÜZDE 85'E GELDİĞİNDE İŞLETME TARAFINDAN SONLANDIRILABİLECEK

Düzenlemeyle, halka açık istasyonlarda fiyat farklılaştırmasının yalnızca AC, DC ve mobil şarj istasyonları arasında yapılabileceği hükme bağlanırken, sadakat programı kapsamındaki en düşük fiyatın yüzde 25 üzerinde ücret uygulanamayacağı belirtildi. Ayrıca, DC şarj ünitelerinde batarya doluluğu yüzde 85 ve üzerine ulaşan araçlarda, kullanıcıya önceden bilgi verilmesi şartıyla şarj işlemi sonlandırılabilecek. İşletmeciler, lokasyon ve saat bazlı indirimli fiyat uygulayabilecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
