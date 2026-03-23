Trump ile resmen alay etti: Kovuldun, bu cümleyi iyi bilirsin

ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 24. gününe girerken, çatışmalar yalnızca sahada değil diplomatik ve psikolojik cephede de sertleşiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim, küresel enerji güvenliği açısından kritik bir eşik olarak öne çıkarken, taraflardan gelen açıklamalar tansiyonu daha da yükseltti.

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemül Enbiya Merkezi Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zolfaghari, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik dikkat çeken bir mesaj yayımladı. İngilizce konuştuğu video kaydında Trump'a doğrudan seslenen Zolfaghari, "Hey Trump, kovuldun! Bu cümleyi biliyorsun. İlgin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ GERİLİMİ TIRMANIYOR

Zolfaghari'nin açıklaması, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılması için verdiği sürenin dolmasına günler kala geldi. Küresel petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği boğaz, savaşın en kritik başlıklarından biri haline gelmiş durumda. ABD yönetimi, boğazın kapalı kalmaya devam etmesi halinde İran'ın enerji altyapısını hedef alabileceği yönünde sert mesajlar verirken, İran cephesi bu tehditlere karşılık misilleme uyarısını yineledi.

İRAN'DAN SERT MİSİLLEME MESAJI

İranlı yetkililer, ABD'nin enerji tesislerine yönelik olası bir saldırısı durumunda "ağır ve cezalandırıcı" karşılık verileceğini açıkça dile getirdi. İran yönetimi, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün kendi ulusal güvenlik stratejisinin bir parçası olduğunu vurgularken, bölgedeki askeri varlığını da artırdı. Uzmanlara göre İran'ın bu söylemi, sadece ABD'ye değil aynı zamanda bölgedeki diğer aktörlere de güçlü bir caydırıcılık mesajı taşıyor.

"KOVULDUN" ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Zolfaghari'nin Trump'a yönelik "kovuldun" çıkışı, diplomatik dilin ötesine geçen bir psikolojik savaş hamlesi olarak değerlendiriliyor. ABD Başkanı'nın geçmişteki televizyon programlarından bilinen bu ifadeye gönderme yapılması, mesajın sembolik ve provokatif yönünü güçlendirdi. Analistler, taraflar arasındaki söylem sertliğinin artmasının sahadaki askeri riskleri de yükselttiğine dikkat çekiyor.

KÜRESEL ETKİ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir kriz, yalnızca bölge ülkelerini değil, küresel enerji piyasalarını ve ekonomik dengeleri de doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip. Petrol fiyatlarında dalgalanma riski artarken, uluslararası toplumdan gerilimin düşürülmesine yönelik çağrılar gelmeye devam ediyor. Savaşın seyrine ilişkin belirsizlik sürerken, hem sahadaki askeri gelişmeler hem de liderler arasındaki sert açıklamalar yakından takip ediliyor.