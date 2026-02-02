Filipinler'deki Feribot Faciası: 40 Ölü - Son Dakika
Filipinler'deki Feribot Faciası: 40 Ölü

02.02.2026 09:56
Basilan açıklarında batan feribotta ölü sayısı 40'a çıktı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MANİLA, 2 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Sahil Güvenliği Güneydoğu Mindanao Bölge Komutanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada arama ve kurtarma ekiplerinin aralarında ilk resmi sayımda yer almayan altı aylık bir bebek de dahil olmak üzere 4 kişinin daha cansız bedenine ulaştığı belirtildi.

Zamboanga kentinden Sulu eyaletindeki Jolo kasabasına gitmekte olan feribot, Baluk-Balık Adası'nın kuzeydoğusundaki sularda batmıştı. Olayın üzerinden neredeyse bir hafta geçmesine rağmen arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Filipinler Sahil Güvenlik Teşkilatı, 316 kişinin kurtarıldığını doğrularken, yetkililer feribottaki yolcu sayısının kesin olarak belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Denizcilik Sektörü Kurumu da radyoda yaptığı açıklamada hayatta kalanların dile getirdiği can yeleklerinin yetersiz olduğu yönündeki iddiaları ve yolcu manifestosundaki tutarsızlıkların soruşturulacağını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Filipinler, Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

