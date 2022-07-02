Filistin, 8 çocuk annesi Filistinli tutuklu Feracallah'ın ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Ed-Damun cezaevinde dün hayatını kaybeden 8 çocuk annesi Filistinli Sa'diyye Feracallah'ın (68) ölümünden İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli tutuklu Feracallah'ın İsrail tarafından kasıtlı olarak tıbbi ihmale uğratıldığı ve bunun neticesinde şehit olduğu" kaydedildi.

Filistinli kadının ölümünden İsrail'in sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası toplumdan insani ve hukuki sorumluluğunu üstlenmesi ve Feracallah'ın ölümü ve İsrail cezaevlerindeki tutukluların maruz kaldığı işkence, zulüm ve kasıtlı tıbbi ihmallerin ortaya çıkarılması için uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de Filistinli tutuklunun ölümünün tüm mesuliyetinin İsrail'e ait olduğunu belirterek, uluslararası insan hakları komitelerinden konuyla ilgili soruşturma açması talebinde bulundu.

Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı da uluslararası topluma, insan hakları kuruluşlarına ve ilgili Birleşmiş Milletler kurumlarına ve örgütlerine, Filistinli tutukluların tıbbi ihmale uğramasına karşı hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Filistin Esir İşleri Heyeti, Hamas, İslami Cihad Hareketi ve Filistin'deki direniş komiteleri tarafından yapılan açıklamalarda da Filistinli tutuklunun ölümünden İsrail sorumlu tutularak, uluslararası toplumdan üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi istendi.

İsrail'in Ed-Damun Cezaevinde 18 Aralık 2021 tarihinden bu yana tutuklu bulunan 8 çocuk annesi Feracallah, dün cezaevi bahçesine çıktığı sırada hayatını kaybetmişti.