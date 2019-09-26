Son Dakika Haberleri: Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail'e teslim olmayacağız"
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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail'e teslim olmayacağız"

13 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da ve Ürdün Vadisi'nde yer alan bazı bölgeleri ilhak etme söylemlerine ilişkin, "İsrail'e teslim olmayacağız" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas:

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da ve Ürdün Vadisi'nde yer alan bazı bölgeleri ilhak etme söylemlerine ilişkin, "İsrail'e teslim olmayacağız" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen BM 74. Genel Kurulunda konuştu. Filistin devletinin Birleşmiş Milletler'in tam üyesi olmasının hakkı olduğuna dikkat çeken Abbas, İsrail'in Kudüs ve Filistin'e karşı akılamaz bir savaş yürüttüğünü, ABD'nin İsrail'in saldırganlığını desteklediğini, uluslararası ve ahlaki sorumluluklarını reddettiğini söyledi. Washington'un Filistinlilere karşı saldırganlığı ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesini kınayan Abbas, "ABD'nin Filistin çözümü için sunduğu yüzyılın antlaşması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da ve Ürdün Vadisi'nde yer alan bazı bölgeleri ilhak etme söylemlerine de şiddetle karşı çıkan Abbas,"Uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuk kararlarının açıkça bir ihlali olan Netanyahu'nun açıklamasını kınayan veya reddeden tüm liderlere, devletlere ve uluslararası örgütlere teşekkür ediyorum" dedi.

"İSRAİL HİÇBİR ANLAŞMAYA SAYGI GÖSTERMEDİ"

Abbas, iki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ve tek devletli projeyi reddettiğini vurgulayarak, sonuçları ne olursa olsun Filistinlilerin savunma hakkına sahip olduğunu ve İsrail'e teslim olmayacaklarını söyledi. İsrail'in işgaline ve arkasındakilere rağmen Filistin'in dünyadaki 140 ülke tarafından kabul edildiğini hatırlatan Abbas, "İsrail hiçbir anlaşmaya saygı göstermedi. Barışı ve uluslararası hukuku koruma sorumluluğunuz var" şeklide konuştu.

(İHA)

Birleşmiş Milletler, Mahmud Abbas, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
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