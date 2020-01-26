Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem nedeniyle taziye mesajı - Son Dakika

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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem nedeniyle taziye mesajı
6 saat önce
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:24 Kaynak: AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk halkına ve depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Abbas, yaralılara ve depremde evleri zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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