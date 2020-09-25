- Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Tüm partilerin katılımıyla seçim yapmaya hazırlanıyoruz" - Son Dakika

- Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Tüm partilerin katılımıyla seçim yapmaya hazırlanıyoruz"

- Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Tüm partilerin katılımıyla seçim yapmaya hazırlanıyoruz" Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Tüm partilerin katılımıyla seçim yapmaya hazırlanıyoruz" dedi.

- Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Tüm partilerin katılımıyla seçim yapmaya hazırlanıyoruz"

RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Tüm partilerin katılımıyla seçim yapmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantılarında ülke liderlerinin video mesaj yoluyla konuşmaları devam ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı konuşmada, "Filistin halkı maruz kaldıkları hayal kırıklığına rağmen direnmeye devam edecek, diz çökmeyecek, teslim olmayacak. Tüm partilerin katılımıyla seçim yapmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Yüzyılın anlaşması ve ilhak planlarının Filistin topraklarının yüzde 33'üne el koyacağını belirten Abbas, "Tüm barış girişimlerini kabul ettik, ancak işgal girişimlerinin hepsini reddettik" dedi.

Abbas, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve uluslararası dörtlü komisyon gözetiminde uluslararası hukuka, uluslararası meşruiyete ve özel referanslara dayalı gerçek bir barış sürecine girmek amacıyla önümüzdeki yılın başından itibaren tüm ilgili tarafların katılımıyla bir konferans düzenlemeye başlaması için çağrıda bulunuyorum. Bu konferans işgalin sona ermesine, Filistin halkının 1967 sınırlarının başkenti Doğu Kudüs olan devletinde özgürlük ve bağımsızlıklarını kazanmalarına ve 194. Karar ile özellikle mülteci sorunu başta olmak üzere tüm nihai statü sorunlarının çözülmesine yol açmalıdır" ifadelerini kullandı. İsrail, BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarının Arap Barış Girişimi'ni ihlal ettiğini ifade eden Abbas, "Filistin Kurtuluş Örgütü hiç kimseye Filistin halkı adına konuşma yetkisi vermedi" dedi.

Devlet Başkanı Abbas, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi uluslararası terörizmle savaşmaya devam edeceğiz ve barışa sadık kalacağız. Birlik ve demokrasi bayrağı altında çalışmaya devam edeceğiz ve uluslararası yasaların bize verdiği haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

- Filistin Devlet Başkanı Abbas: Tüm partilerin katılımıyla seçim yapmaya hazırlanıyoruz

Birleşmiş Milletler, Mahmud Abbas, Filistin, İşgal, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Tüm partilerin katılımıyla seçim yapmaya hazırlanıyoruz' - Son Dakika


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