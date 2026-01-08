İsrail'in Gazze'ye Gazeteci Giriş Yasağı Kınandı

Filistin Gazeteciler Sendikası, Hamas'la sağlanan ateşkesin üzerinden 3 ay geçtiği halde İsrail'in, yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne giriş yasağını sürdürmesini kınadı.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Ekim 2023'ten beri yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girişi yönünde getirdiği yasağı yeniden uzatmasına tepki gösteren bir açıklama yayımladı.

"İşgalci İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne giriş için 3 yıldır yabancı gazetecilere uyguladığı yasağı şiddetle kınıyoruz." denilen açıklamada, yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girişini yasaklayan uygulamanın İsrail hükümeti kararıyla sürdürüldüğü ve İsrail'deki yargı makamlarının da bunu teyit ettiği kaydedildi.

İsrail yargısının, 4 Ocak 2026'da hükümetin talebi doğrultusunda yabancı gazetecilerin Gazze'ye giriş yasağının devamı yönünde yeni karar aldığına işaret edildi.

Tel Aviv yönetiminin bu uygulamalarla Gazze Şeridi'ni sistematik olarak dünyadan koparmayı hedeflediğine vurgu yapılan açıklamada, "İsrail, günümüzde basın özgürlüğüne karşı işlenen en ciddi suçlarından biri olan bu tür adımlarla sürdürdüğü etnik temizlik ve soykırımın üstünü örtmeye çalışıyor." denildi.

İsrail'in basın mensuplarına uyguladığı yasakla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 222 sayılı kararını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, söz konusu karara göre çatışma bölgelerinde gazetecilerin korunmasının gerekliliğini açıkça vurguladığı hatırlatıldı.

Filistin Gazeteciler Sendikası açıklamasında, "Gazetecilerin Gazze'ye girişini yasaklamak, işgalci İsrail'in iddia ettiği gibi onların güvenliği için alınan bir önlem değildir. Bilakis bu, gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarını ve insanlık dışı suçları gizlemeyi hedefleyen bir siyasi baskının aracıdır. Nitekim İsrail'in Gazze'ye saldırılarına başladığından beri 257 gazeteci şehit düştü." ifadeleri yer aldı.

İsrail hükümeti, 4 Ocak Pazar günü İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak yabancı gazetecilerin Gazze'ye giriş yasağının devam etmesini talep etmişti.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, geçen ay yaptığı açıklamada, 8 Ekim 2023'te başlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesle sona eren saldırılar süresince 257 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.