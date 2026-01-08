İsrail'in Gazze'ye Gazeteci Giriş Yasağı Kınandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Gazze'ye Gazeteci Giriş Yasağı Kınandı

08.01.2026 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Gazeteciler Sendikası, Hamas'la sağlanan ateşkesin üzerinden 3 ay geçtiği halde İsrail'in, yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne giriş yasağını sürdürmesini kınadı.

Filistin Gazeteciler Sendikası, Hamas'la sağlanan ateşkesin üzerinden 3 ay geçtiği halde İsrail'in, yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne giriş yasağını sürdürmesini kınadı.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Ekim 2023'ten beri yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girişi yönünde getirdiği yasağı yeniden uzatmasına tepki gösteren bir açıklama yayımladı.

"İşgalci İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne giriş için 3 yıldır yabancı gazetecilere uyguladığı yasağı şiddetle kınıyoruz." denilen açıklamada, yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girişini yasaklayan uygulamanın İsrail hükümeti kararıyla sürdürüldüğü ve İsrail'deki yargı makamlarının da bunu teyit ettiği kaydedildi.

İsrail yargısının, 4 Ocak 2026'da hükümetin talebi doğrultusunda yabancı gazetecilerin Gazze'ye giriş yasağının devamı yönünde yeni karar aldığına işaret edildi.

Tel Aviv yönetiminin bu uygulamalarla Gazze Şeridi'ni sistematik olarak dünyadan koparmayı hedeflediğine vurgu yapılan açıklamada, "İsrail, günümüzde basın özgürlüğüne karşı işlenen en ciddi suçlarından biri olan bu tür adımlarla sürdürdüğü etnik temizlik ve soykırımın üstünü örtmeye çalışıyor." denildi.

İsrail'in basın mensuplarına uyguladığı yasakla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 222 sayılı kararını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, söz konusu karara göre çatışma bölgelerinde gazetecilerin korunmasının gerekliliğini açıkça vurguladığı hatırlatıldı.

Filistin Gazeteciler Sendikası açıklamasında, "Gazetecilerin Gazze'ye girişini yasaklamak, işgalci İsrail'in iddia ettiği gibi onların güvenliği için alınan bir önlem değildir. Bilakis bu, gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarını ve insanlık dışı suçları gizlemeyi hedefleyen bir siyasi baskının aracıdır. Nitekim İsrail'in Gazze'ye saldırılarına başladığından beri 257 gazeteci şehit düştü." ifadeleri yer aldı.

İsrail hükümeti, 4 Ocak Pazar günü İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak yabancı gazetecilerin Gazze'ye giriş yasağının devam etmesini talep etmişti.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, geçen ay yaptığı açıklamada, 8 Ekim 2023'te başlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesle sona eren saldırılar süresince 257 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Gazeteci Giriş Yasağı Kınandı - Son Dakika

Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 00:52:25. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye Gazeteci Giriş Yasağı Kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.