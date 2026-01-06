Filistin Hükümeti Reformlar Yapacak - Son Dakika
Filistin Hükümeti Reformlar Yapacak

06.01.2026 23:29
Başbakan Mustafa, Batı Şeria ve Gazze'deki ulusal kurumları birleştirme ve reform sözü verdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki ulusal kurumları birleştirme konusunda kararlı olduğunu belirterek, bu yıl bir dizi reform yapacaklarını kaydetti.

Filistin Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mustafa, Ramallah'ta düzenlenen haftalık kabine toplantısında konuşma yaptı.

Başbakan Mustafa, "Allah'ın izniyle, Batı Şeria ve Gazze'deki ulusal kurumlarımızı birleştirmeye ve tüm bu büyük fedakarlıkların ardından halkımıza yakışır bir Filistin devletini kurmak için gerekli tüm adımları atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Hükümetin ulusal kurumların yönetimini güçlendirme ve iyileştirme konusundaki kararlılığını yineleyen Mustafa, 2026 yılında bir dizi ek reform yapacaklarını söyledi.

Başbakan Mustafa, yaklaşık 20 ay önce hükümeti kurmakla görevlendirildiğinden beri Filistin'in benzeri görülmemiş zor koşullarla karşı karşıya kaldığını, bunların en belirgininin ise Maliye Bakanlığı'nın ana gelir kaynağını oluşturan gümrükleme gelirlerinin İsrail tarafından alıkonulması olduğunu belirtti.

İsrail'in, "özellikle de işçilerin İsrail içindeki iş yerlerine ulaşmasını engelleyen bariyerler ve demir kapılar gibi" Filistin halkına karşı uyguladığı tek taraflı icraatları eleştiren Mustafa, bu önlemlerin kurumların işleyişini ve işlerin istikrarlı ve normal bir şekilde yürütülebilmesini aksattığını vurguladı.

Mustafa, tüm bu koşullara rağmen, hükümetin Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere makul ölçüde hizmet sunma ve yardım sağlama görevlerini yerine getirmesine engel olmadığını dile getirdi.

Reformlarla ilgili olarak Mustafa, hükümetin, harcamaları kontrol etmenin yanı sıra mali ve idari reform ve kurumsal yönetim alanında bir dizi icraat yaptığını kaydederek, daha fazlasını yapma sözü verdi.

Kaynak: AA

