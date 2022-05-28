Filistin: İsrail'in bayrak yürüyüşünün düzenlenmesindeki ısrarı, gerginliği tırmandırma davetidir - Son Dakika
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Filistin: İsrail'in bayrak yürüyüşünün düzenlenmesindeki ısrarı, gerginliği tırmandırma davetidir

28.05.2022 21:22
Filistin: İsrail'in bayrak yürüyüşünün düzenlenmesindeki ısrarı, gerginliği tırmandırma davetidir

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir grup fanatik Yahudi yerleşimci tarafından yarın yapılacak "bayrak yürüyüşü"nün düzenlenmesindeki ısrarını, "gerginliği tırmandırmaya davet" olarak değerlendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir grup fanatik Yahudi yerleşimci tarafından yarın yapılacak "bayrak yürüyüşü"nün düzenlenmesindeki ısrarını, "gerginliği tırmandırmaya davet" olarak değerlendirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan Dışişleri Bakanlığının, "bayrak yürüyüşü"ne tepki olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin, provokatif bayrak yürüyüşünün düzenlenmesi konusundaki ısrarı ve Doğu Kudüs'e baskınları, radikal sağcı ideolojiler ile yerleşimcilerin Yahudileştirme planları çerçevesinde gerginliği tırmandırmaya ve bölgede şiddetin sürmesine davettir."

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin, bölgede çatışmaların fitilinin ateşlenmesine ve kontrol edilemez dini çatışmalara yol açabilecek Batı Şeria'da süregelen ihlal ve suçlarından doğrudan fanatik Naftali Bennett başkanlığındaki İsrail hükümetinin sorumlu olduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca uluslararası toplumu, Filistin sorunuyla alakalı uluslararası meşru kararlarını uygulamadaki başarısızlığından ve uluslararası meselelerdeki çifte standart politikasından sorumlu tuttu.

Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail yönetiminin, bayrak yürüyüşünün Doğu Kudüs güzergahına girmesine izin vermesinin ülke genelinde gerginliği tırmandırmasından endişe ediliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail hükümeti: Bayrak yürüyüşü rotası değişmeyecek

İsrail hükümeti ve güvenlik birimleri, "bayrak yürüyüşü"nün Eski Şehir'deki sembolik Şam Kapısı'ndan ve Filistin mahallelerinden geçmesine izin veren rotayı onaylamıştı.

Filistin yönetimi ve direniş grupları, İsrail'e "bayrak yürüyüşü provokasyonu"na karşı uyarılar yapmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün güvenlik kurumlarından yetkililerle yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamasında, "bayrak yürüyüşü"nün işgal altındaki Doğu Kudüs'teki rotasında değişiklik olmayacağını söylemişti.

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Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Filistin, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin: İsrail'in bayrak yürüyüşünün düzenlenmesindeki ısrarı, gerginliği tırmandırma davetidir - Son Dakika


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