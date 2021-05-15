Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta dayanabiliriz - Son Dakika

Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta dayanabiliriz

15.05.2021 11:06

Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Beşar Murad, İsrail saldırılarının devam etmesi halinde hastanelerin en fazla 1 hafta daha çalışabileceği uyarısında bulunurken, koronavirüsle 1 yıldır devam eden mücadelede yeterli tıbbi ekipmanlarının kalmadığını söyledi. Murad, ''Korona hastalarına ayırabileceğimiz yatak kalmadı. Ayrıca sağlık personelimiz yaralılara virüs taşıyıp taşımadıklarını bilmeden müdahale ediyor. Bu çok tehlikeli.'' diyerek şartların ağırlaştığını belirtti.

Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Beşar Murad, kentteki son durumu anlattı. Murad, Gazze'de 950 yaralı bulunduğunu, bunların en az 254'ünün çocuk, 168'inin ise kadın olduğunu kaydederken, 651 yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğü bilgisini verdi.

İsrail'in son saldırılarda, öncekilere kıyasla çok daha yıkıcı bombalar kullandığını vurgulayan Dr. Murad, hedef alınan noktaların yaklaşık 100 metre yarıçapında ciddi hasar oluştuğunu, bunun da yaralı sayısını arttırdığını belirtti.

Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta daha dayanabiliriz

YARALILARIN DURUMU AĞIR

"Çoğu yaralının durumu oldukça ağır" diyen Murad, ayrıca kullanılan bombanın tesir alanının geniş olması sebebiyle Türk Kızılayı'nın gönderdiği malzemelerin bulunduğu bir depo ile Filistin Kızılayı'na ait tesisin hasar gördüğünü kaydetti.

Koronavirüs salgını ile mücadelenin sürdüğü bir ortamda yaşanan saldırılardan ötürü şartların iyice ağırlaştığını anlatan Murad şöyle konuştu:

"KORONA NEDENİYLE ZATEN YETERLİ TIBBİ EKİPMANIMIZ YOKTU"

"Burada durum oldukça kötü. Saldırılardan önce son 1 yıldır koronavirüs salgını ile mücadele ediyorduk ve abluka nedeniyle zaten yeterli tıbbi ekipmanımız yoktu. Şimdi ise kalan her şeyi bombardımandan etkilenenler için kullanıyoruz. Korona hastalarına ayırabileceğimiz yatak kalmadı. Ayrıca sağlık personelimiz yaralılara virüs taşıyıp taşımadıklarını bilmeden müdahale ediyor. Koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle önlem alma şansları da yok. Bu çok tehlikeli bir durum."

Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta daha dayanabiliriz

"BURADA ARTIK GÜVENLİ BİR YER YOK"

Hürriyet'e yaptığı açıklamada saldırıların sürmesi halinde hastanelerin en fazla 1 hafta daha çalışabileceği uyarısında bulunan Murad, "Son saldırılar öncesine kadar kaynak yetersizliği sebebiyle günde 6 saat elektrik kesintisi uygulanıyordu. Şimdi bu süre 12 saate çıktı.

Hastaneler enerji ihtiyaçlarını benzinle çalışan jeneratörler vasıtasıyla gideriyor fakat stoklarda en fazla 1 hafta yetecek benzin kaldı. Saldırılar 1 hafta daha devam ederse bu felaket olur" ifadelerini kullandı.

Murad, kendisini hastane içinde bombardımana karşı güvende hissedip hissetmediği şeklindeki sorumuza ise, "Burada artık güvenli bir yer yok. Çünkü İsrail'in böyle bir saygısı da yok" yanıtını verdi.

139 KİŞİ ÖLDÜ, 950 KİŞİ YARALANDI

İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli yaşamını yitirdi, 950 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta dayanabiliriz

Koronavirüs, Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta dayanabiliriz - Son Dakika Dünya


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