"Filistinli esirlerin önderi" Nail el-Bergusi İsrail hapishanelerinde 42. yılına girdi - Son Dakika

Filistin Esirler Cemiyeti, "Filistinli esirlerin önderi" olarak bilinen Nail el-Bergusi'nin (64) İsrail hapishanelerinde 42'nci yılına girdiğini duyurdu.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, Bergusi'nin İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada 1978'de tutuklandığı ve 34 yıl kesintisiz şekilde hapishanede kaldığı belirtilen Bergusi'nin İsrail hapishanelerindeki 42'nci yılına girdiği ifade edildi.

Açıklamada Bergusi'nin "iddia ettikleri gibi özgür bir dünya olsaydı, bugüne kadar esaret altında kalmayacağı" şeklindeki mesajına da yer verildi.

"İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu"

"İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu" olarak kayıtlara geçen Nail el-Bergusi, ilk 1978'de 19 yaşındayken tutuklanmıştı.

Henüz 19 yaşındayken girdiği cezaevinden 2011'de İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşması sonucu çıkan ve sadece 31 aylık özgürlüğün ardından Haziran 2014'te "3 Yahudi yerleşimcinin kaçırılması ve öldürülmesi" olayına tepki olarak yeniden gözaltına alınan Nail el-Bergusi, İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan kişi olması dolayısıyla "Filistinli esirlerin önderi" olarak adlandırılıyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 22 Şubat 2017'de Bergusi hakkında müebbet ve 18 yıl hapis cezası kararı vermişti.