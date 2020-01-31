Filistinli uzmandan Trump'ın planına karşı milli birlik önerisi (2) - Son Dakika

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Mesarat Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Müdürü Hani el-Mısri ile röportaj Filistin'deki Mesarat Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Müdürü Hani el-Mısri, Filistinlilerin "milli birliği" sağlayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını bozabileceğini belirtti.

Filistin'in önde gelen siyasi uzmanlarından Mısri, Ramallah'taki ofisinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD'nin planına karşı eski anlayışların ötesinde yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Mısri, "Eski vizyon ve stratejiler çıkmaza girdiği için bu plana karşı koymanın en önemli yolu yeni bir vizyon belirlenmesi." dedi.

Filistinlilerin milli birliği sağlamasının önemini vurgulayan Mısri, "Tek bir dava etrafında birleşen, tek bir millet, tek bir vatan için bu sömürgeleştirme projesiyle mücadele edilmelidir." diye konuştu.