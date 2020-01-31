Filistinli uzmandan Trump'ın planına karşı milli birlik önerisi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistinli uzmandan Trump'ın planına karşı milli birlik önerisi (2) - Son Dakika

Filistinli uzmandan Trump'ın planına karşı milli birlik önerisi (2)

7 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mesarat Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Müdürü Hani el-Mısri ile röportaj Filistin'deki Mesarat Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Müdürü Hani el-Mısri, Filistinlilerin "milli birliği" sağlayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını bozabileceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mesarat Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Müdürü Hani el-Mısri ile röportaj Filistin'deki Mesarat Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Müdürü Hani el-Mısri, Filistinlilerin "milli birliği" sağlayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını bozabileceğini belirtti.

Filistin'in önde gelen siyasi uzmanlarından Mısri, Ramallah'taki ofisinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD'nin planına karşı eski anlayışların ötesinde yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Mısri, "Eski vizyon ve stratejiler çıkmaza girdiği için bu plana karşı koymanın en önemli yolu yeni bir vizyon belirlenmesi." dedi.

Filistinlilerin milli birliği sağlamasının önemini vurgulayan Mısri, "Tek bir dava etrafında birleşen, tek bir millet, tek bir vatan için bu sömürgeleştirme projesiyle mücadele edilmelidir." diye konuştu.

Filistinli uzmandan Trump'ın planına karşı milli birlik önerisi (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Çin'de zorunlu görevi bulunmayan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarını geri çağırdı
Kızılay'ın Ensar Vakfı'na bağışladığı 8 milyon doların son adresi ABD olmuş Dolar 6 lira sınırına dayandı! İşte son durum Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:08:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistinli uzmandan Trump'ın planına karşı milli birlik önerisi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]