Filistinliler Mescid-i Aksa'da İsrail'i protesto etti - Son Dakika

Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler, sabah namazı esnasında saldırı gerçekleştiren İsrail güçlerini protesto etti.



İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazına katılan Filistinlilere saldırdı. Saldırıya tepki gösteren Filistinliler cuma namazı kıldıktan sonra protesto gösterisi düzenledi. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da bugün sabah namazı kılan Filistinlilere saldırması sonucu 15 kişi yaralandı. İsrail'in Yahudileştirme planlarını reddeden Filistinliler, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'da toplandı. Filistinliler "Mescid-i Aksa'yı bırakmacağız" ve "Mescid-i Aksa'ya özgürlük" gibi sloganlar attı.



Öte yandan Filistin dışişleri bakanlığı İsrail'in saldırısını bir 'kışkırtma' olarak tanımlarken böyle bir eylemin yasa dışı ve haksız olduğunu söyledi.



Bugün sabah namazının ardından İsrail, Müslümanlara karşı plastik mermi kullanarak 15 kişiyi yaraladı, 1 Filistinliyi de gözaltına aldı. Saldırı esnasında İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı boşalttığı bildirildi. - KUDÜS