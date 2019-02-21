Son Dakika Haberleri: Filistinlilerden Mescid-i Aksa Nöbeti

Filistinlilerden Mescid-i Aksa Nöbeti

1 saat önce

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da pazartesi günü başlattıkları nöbete bugün de devam etti.

Filistinlilerden Mescid-i Aksa Nöbeti, System.String[]
Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da pazartesi günü başlattıkları nöbete bugün de devam etti.

İsrail polisinin pazar günü Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurmasına tepki gösteren Filistinliler, yatsı namazı öncesi Harem-i Şerif'te bir araya geldi.

Rahmet Kapısı yakınında toplanan çok sayıda Filistinli, burada yatsı namazını eda etti. Gençlerin ağırlıkta olduğu grup, namazın ardından marşlar okuyarak Mescid-i Aksa'daki nöbetlerine devam etti.

Nöbet tutan Filistinli grup ilerleyen saatlerde Mescid-i Aksa'dan ayrıldı.

Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurulması nedeniyle Filistinliler pazartesi gününden bu yana Mescid-i Aksa'da sabahın erken saatlerinden yatsı namazı sonuna kadar nöbet tutuyor.

İsrail polisi, dün nöbet tutan Filistinlilere saldırarak birçok kişiyi yaralamış, 19 kişiyi ise gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapı pazar günü İsrail polisi tarafından zincirlenmişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:00 Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Aksa, Güncel
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