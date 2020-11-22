Filiz Akın: Sinemayı özlemedim - Son Dakika

Filiz Akın: Sinemayı özlemedim

22.11.2020 07:33
Filiz Akın: Sinemayı özlemedim, System.String[]

FİLİZ Akın, İstasyon adlı dergi için Bircan Usallı Silan'ın sorularını yanıtladı.

FİLİZ Akın, İstasyon adlı dergi için Bircan Usallı Silan'ın sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz yıllarda kanser ve yüz felci atlatan ünlü oyuncu, sağlık durumunu şu sözlerle anlattı: "İyiyim, daha da iyi olacağım. İzmir depreminde o Elif bebeğin o kurtarıcısının parmağını tuttuğu gibi tutundum yaşama. 91 saat enkaz altında kaldıktan sonra ambulansa giderken bir oyun parkındaymış gibi gözleri gülen Ayda'nın bakışlarıyla bakıyorum hayata. Her şeye rağmen moralim daha iyi. Bazen bir kardelen, bazen bir sokak kedisinin bakışıyla beni takip etmesi, bazen bir martının dik başıyla mağrur, gururlu evin balkonunda dolaşması bile beni mutlu etmeye yetiyor."

AKLIMDA PEK ÇOK HİKAYE VAR

Filiz Akın, "Sinemayı özlemediniz mi? Erken bırakıp gitmediniz mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Hayır, özlemedim. Ben sinemanın bana taktığı; o sevgi, saygı, güzelliklerle anımsanma tacını öyle değerli buluyorum ki. Sinemayı gerçekten çok ama çok seviyorum. Biz sevgi, saygı, mutlu sonlar, fedakarlıklar üzerine hayatlar sunduk seyirciye. Onlar da bu filmleri çok sevdiler. Görevimin bittiğini hissettiğim an ise sinemaya veda ettim. Ama sinemada kalan arkadaşlarımla hep gurur duydum. Şimdi aklımda pek çok hikaye var, belki bu hikayeleri anlatırım birilerine."

Yeni kitap geliyor

Filiz Akın yakında "Hayatın Provası Yok" adlı yeni kitabının okuyucularla buluşacağını söyledi: "Bunca yaşanmışlıktan sonra biraz öğrendiklerimi okurlarımla paylaşmak istedim. Her şeyi yaşayarak öğrenemeyiz. Yaşanmışlıklar, aklımızın bir yerinde dursun isterim. Bu kitap da böyle bir şey işte. Etkilendiğim yazarlar, filmler, romanlar, insanlar ve olaylar var. Onları paylaşacağım."

Filiz Akın: Sinemayı özlemedim

Filiz Akın, oyunlar, Kanser, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Filiz Akın: Sinemayı özlemedim - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü
Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi         
00:34
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil         
23:50
Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Emre Karayel ile Gizem Demirci evlendi, nikahta herkes gülme krizine girdi Emre Karayel ile Gizem Demirci evlendi, nikahta herkes gülme krizine girdi         
20:26
"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki         
15:49
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 07:43:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Filiz Akın: Sinemayı özlemedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei