FİLİZLENMİŞ SOĞAN VE PATATESLER, TOPRAKLA BULUŞTURULACAK - Son Dakika
Üye Girişi

FİLİZLENMİŞ SOĞAN VE PATATESLER, TOPRAKLA BULUŞTURULACAK

25.04.2022 14:08

OSMANİYE'de Bahçe Ziraat Odası tarafından 'Çöp Değil Tohumdur' projesi kapsamında, filizlenmiş, soğan, patates ve sarımsak gibi ürünler, toprakla buluşturularak vatandaşların sofrasına sunulacak.

OSMANİYE'de Bahçe Ziraat Odası tarafından 'Çöp Değil Tohumdur' projesi kapsamında, filizlenmiş, soğan, patates ve sarımsak gibi ürünler, toprakla buluşturularak vatandaşların sofrasına sunulacak.

Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, raf ömrü bitmiş sebzelerin çöpe atılmayıp toprakla buluşturulması durumunda tohum olduğunu, bu sayede tekrardan tarıma kazandırarak ekonomiye de katkı sağlandığını kaydetti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın 'Tarımda milli seferberlik ilan edilmeli' açıklamasının ardından hareket geçen Başkan Şahin, 'Çöp Değil Tohumdur' projesini başlattı. Proje kapsamında Osmaniye Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren komisyon evlerini ziyaret eden Şahin, raf ömrünü tamamlamış olan soğan, patates ve sarımsak gibi sebzelerin çöp değil tohum olduğu vurgusunu yaptı. Bahçe ilçesindeki 98 dönümlük arazide kadınlara istihdam sağlamak isteyen Şahin, üretim seferberliği adı altında komisyon evlerindeki filizlenmiş olan soğan ve patates gibi ürünleri topladı. Ürünlerin, toprakla buluşturulacağı kaydedildi.

'TÜRKİYE GENELİNE YAYMAK İSTİYORUZ'

Kadın istihdamına katkı sunmak istediklerini söyleyen Şahin, 'Bu projemizi Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Marketler zincirlerinde raf ömrünü yitirmiş soğan ve patates gibi sebzelerin kesinlikle çöpe atılmaması gerektiğini ve bunların çöp değil atık değil tohumdur diyerek bunu projemizi büyütmek istiyoruz. Bu bitkilerin toprakla buluşmasını çok önemsiyoruz' diye konuştu.

FİLİZLENMİŞ SOĞAN VE PATATESLER, TOPRAKLA BULUŞTURULACAK
FİLİZLENMİŞ SOĞAN VE PATATESLER, TOPRAKLA BULUŞTURULACAK
FİLİZLENMİŞ SOĞAN VE PATATESLER, TOPRAKLA BULUŞTURULACAK
FİLİZLENMİŞ SOĞAN VE PATATESLER, TOPRAKLA BULUŞTURULACAK

YORUMLAR
500
12 yıllık gizemli kayıp için yeni öneri: Olayın tek görgü tanığına hipnoz yapılsın! 12 yıllık gizemli kayıp için yeni öneri: Olayın tek görgü tanığına hipnoz yapılsın! Tem Otoyolunda kaza: 1 ölü Tem Otoyolunda kaza: 1 ölü

Ziraat Odası, Osmaniye, Tohum, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FİLİZLENMİŞ SOĞAN VE PATATESLER, TOPRAKLA BULUŞTURULACAK - Son Dakika


Son Dakika
14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtar, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı
14:10 Emekli bayram ikramiyeleri 27 Nisan'da yatmaya başlıyor: Kim, hangi sırayla alacak? İşte detaylar
14:01 Merkez Bankası'nın hamlesi ticari kredilerde faizi yükseltti!
13:50 "Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
13:47 Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!
13:27 Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 14:18:24. #1.12#
SON DAKİKA: FİLİZLENMİŞ SOĞAN VE PATATESLER, TOPRAKLA BULUŞTURULACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement