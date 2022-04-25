FİLİZLENMİŞ SOĞAN VE PATATESLER, TOPRAKLA BULUŞTURULACAK - Son Dakika

OSMANİYE'de Bahçe Ziraat Odası tarafından 'Çöp Değil Tohumdur' projesi kapsamında, filizlenmiş, soğan, patates ve sarımsak gibi ürünler, toprakla buluşturularak vatandaşların sofrasına sunulacak.

Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, raf ömrü bitmiş sebzelerin çöpe atılmayıp toprakla buluşturulması durumunda tohum olduğunu, bu sayede tekrardan tarıma kazandırarak ekonomiye de katkı sağlandığını kaydetti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın 'Tarımda milli seferberlik ilan edilmeli' açıklamasının ardından hareket geçen Başkan Şahin, 'Çöp Değil Tohumdur' projesini başlattı. Proje kapsamında Osmaniye Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren komisyon evlerini ziyaret eden Şahin, raf ömrünü tamamlamış olan soğan, patates ve sarımsak gibi sebzelerin çöp değil tohum olduğu vurgusunu yaptı. Bahçe ilçesindeki 98 dönümlük arazide kadınlara istihdam sağlamak isteyen Şahin, üretim seferberliği adı altında komisyon evlerindeki filizlenmiş olan soğan ve patates gibi ürünleri topladı. Ürünlerin, toprakla buluşturulacağı kaydedildi.

'TÜRKİYE GENELİNE YAYMAK İSTİYORUZ'

Kadın istihdamına katkı sunmak istediklerini söyleyen Şahin, 'Bu projemizi Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Marketler zincirlerinde raf ömrünü yitirmiş soğan ve patates gibi sebzelerin kesinlikle çöpe atılmaması gerektiğini ve bunların çöp değil atık değil tohumdur diyerek bunu projemizi büyütmek istiyoruz. Bu bitkilerin toprakla buluşmasını çok önemsiyoruz' diye konuştu.