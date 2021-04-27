Final yapmaya hazırlanan Çukur'da yaprak Dökümü devam ediyor! Kadir Çermik de diziye veda etti

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi dün akşam 126. yeni bölümüyle ekrana geldi. 4 yıllık ekran macerasına Mayıs sonunda noktayı koyacak olan Çukur'da Karaca, Celasun, Kulkan Erdenet'ten sonra bu defa Emmi veda etti.

AMCA, EMMİ'YE KURŞUN YAĞDIRDI

Çukur'da Amca Cumali'ye rest çeken ve bildiklerini açıklayacağını söyleyen Emmi'nin sonu kötü oldu. Amcanın kandırdığı Emmi ölümüne kendi ayaklarıyla gitti Amca Cumali Emmi'yi kurşun yağdırarak öldürdü.

"ÇUKUR'U O ADAMLARDAN KORU"

Silah seslerini duyan Yamaç ise geldiğinde Emmi'nin son anlarına şahit oldu. Yamaç'ın kucağında son nefesini veren Emmi ise "Çukur'u o adamdan koru" sözleriyle veda etti.

"ÇUKUR MUHTEŞEM BİR DENEYİM OLDU"

Sahnenin ekrana gelmesiyle sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan Emmi'yi canlandıran Kadir Çermik, sette çekilen fotoğrafını paylaşarak "Ne kadar şanslıyım. Çukur muhteşem bir deneyim oldu benim için. Herkesten çok şey öğrendim. Kameranın önünde arkasında kim vardıysa hep en iyisini yapmaya çalıştı. Herkese sonsuz teşekkürler. En çok da hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan seyircimize şükranlarımla" dedi.

"ÇUKUR İÇİN YAŞADIN, SAVAŞTIN"

Çukur dizisinin sosyal medya hesabından ise Kadir Çermik için veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Çukur için yaşadın, Çukur için savaştın. Sonunda İdris'e kavuştun. Hoşça kal Çukur'un Emmi'si. #sonsilahşör #Emmi Teşekkürler Kadir Çermik" denildi.