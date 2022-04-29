Fındık Araştırma Enstitüsü "10. Uluslararası Fındık Kongresi"ne 3 bildiri sunacak - Son Dakika
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Fındık Araştırma Enstitüsü "10. Uluslararası Fındık Kongresi"ne 3 bildiri sunacak

29.04.2022 11:07
Fındık Araştırma Enstitüsü "10. Uluslararası Fındık Kongresi"ne 3 bildiri sunacak

Fındık Araştırma Enstitüsü, 4-9 Eylül 2022 tarihinde ABD'de düzenlenecek "10. Uluslararası Fındık Kongresi"ne 3 bildiri ile katılacak.

Fındık Araştırma Enstitüsü, 4-9 Eylül 2022 tarihinde ABD'de düzenlenecek "10. Uluslararası Fındık Kongresi"ne 3 bildiri ile katılacak.

Enstitü Müdürü Aysun Akar, yaptığı yazılı açıklamada, bildirilerin dünyanın dört bir tarafından gelen uzman ve akademisyenlere sözlü olarak sunulacağını belirtti.

Bu bildirilerin, fındık alanlarında yeni görülmeye başlayan güzel inci zararlısı, yeni çeşit geliştirme ve fındığın soğuğa dayanıklılığı ile ilgili çalışmaları içerdiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Güzel inci zararlısı, özellikle Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokal olarak görülmektedir. Zararlı, üreticiler için henüz yeni ve bilinmediği için enstitü uzmanları bu konuda İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan teknik personele eğitim vererek, zararlının yaşam biçimini ve alınabilecek önlemleri bildirdiler. Islah alanındaki çalışma ise verimliliği yüksek fındık çeşidi elde etmek üzere yaklaşık 10 yıldır enstitünün yürüttüğü bir projedir. Soğuğa dayanıklılıkla ilgili yürütülen çalışmada da fındık genetik kaynaklar arasında soğuğa en dayanıklı olanları tespit edilmiştir. Çalışma halen devam etmektedir."

Akar, kongrenin 4 yılda bir farklı ülkede yapıldığına işaret ederek, "En son 2017 yılında Türkiye'de yapılmış ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından organize edilmişti. Enstitümüz, ülkemizdeki kongreye de yine bildirileriyle katılmıştı. Kongrede, enstitüye teknik gezi de düzenlenmişti. Bu yılki kongrenin de başarılı geçeceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fındık Araştırma Enstitüsü '10. Uluslararası Fındık Kongresi'ne 3 bildiri sunacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fındık Araştırma Enstitüsü "10. Uluslararası Fındık Kongresi"ne 3 bildiri sunacak - Son Dakika
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