Fındık üreticileri, bilgilerini yarıştırdı - Son Dakika
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Fındık üreticileri, bilgilerini yarıştırdı

6 saat önce

ORDU'da, fındıkta verim ve kalitenin artırılması amacıyla düzenlenen 'Fındık Üreticileri Yarışıyor Ödüllü Bilgi Yarışması'nda 19 ilçeden finale kalan üreticiler, ödüllendirildi.

Fındık üreticileri, bilgilerini yarıştırdı, System.String[]

ORDU'da, fındıkta verim ve kalitenin artırılması amacıyla düzenlenen 'Fındık Üreticileri Yarışıyor Ödüllü Bilgi Yarışması'nda 19 ilçeden finale kalan üreticiler, ödüllendirildi. Finale kalan ilçe birincileri, ilerleyen günlerde il birinciliği için yarışacak.

Kentte, fındığın verim ve kalitesini artırmak amacıyla Ordu Valiliği himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odaları işbirliğinde düzenlenen 'Fındık Üreticileri Yarışıyor Ödüllü Bilgi Yarışması' düzenlendi. Yarışma kapsamında Ordu'nun 19 ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan sınavlarla ilçe finalistleri de belirlendi. 3 bin 53 fındık üreticisinin katıldığı yarışmada, finale kalanlara ödül takdimi için Gürgentepe ilçesinde tören düzenledi.

'ÖNEMLİ PROJELER HAYATA GEÇİRDİK'

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yarışmadaki amacın, fındığın verim ve kalitesini artırmak olduğunu belirterek, "Fındık ülkemiz için gerçekten çok önemli bir ürün. Bunu rakamlarla ifade edecek olursak dünya fındık üretiminin yüzde 75'ini ülkemiz üretiyor. Dünya fındığının yüzde 25'ini de tek başına Ordu olarak biz üretiyoruz. Üretiminde lider olduğumuz fındığın birim alan verimine baktığımızda son zamanlarda ilimizde olumlu gelişmeler olsa da halen tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Biz eğer ki fındıkta dekara 10 kilogram da verim artışı gerçekleştirsek ilimiz ekonomisine yıllık tam 370 milyon TL ilave katkı sağlamış oluyoruz. Biz de buradan yola çıkarak bu ürünün verimini artırıp üretiminde lider olduğumuz fındıkta birim alan veriminde de lider olmalıyız dedik ve bu konuda çok önemli projeler hayata geçirdik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada finale çıkmayı başaran üreticiler, çeşitli tarım araç- gereçleriyle ödüllendirildi. Finale kalan ilçe birincilerinin, ilerleyen günlerde il birinciliği için yarışacağı belirtildi.


Ordu Valiliği, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:33 Kaynak: DHA
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