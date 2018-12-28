Fındık Üretimi 2018 Yılında Düştü, Yaş Çay ve Kivi Üretimi Arttı
50 dakika önce
Doğu Karadeniz Bölgesi'nden fındık üretiminin 2018 yılında düştüğü, yaş çay ve kivi üretiminin ise önceki yıla oranla arttığı bildirildi.
Doğu Karadeniz Bölgesi
'nden fındık üretiminin 2018 yılında düştüğü, yaş çay ve kivi üretiminin ise önceki yıla oranla arttığı bildirildi.
TUİK Trabzon
Bölge Müdürlüğü'nün derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli bitkisel ürünlerinden olan fındık için Türkiye
üretiminin 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23,7 oranında azalarak 675 bin tondan 515 bin tona düştüğü, yaş çay üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 15,4 oranında artarak 1,3 milyon tondan 1,5 milyon tona yükseldiği ve kivi üretiminin yüzde 10,2 oranında artarak 56 bin 164 tondan 61 bin 920 tona çıktığı tespit edildi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:02 Kaynak: İHA
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