Fındıklı soğuk baklava ilgi görüyor - Son Dakika

Ordu'da bir firma tarafından yapılan fındıklı soğuk baklava, tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Altınordu ilçesinde unlu mamuller ve pastane sektöründe faaliyet gösteren bir firma, şerbeti sütle hazırlanan, derin dondurucuda bir gün bekletildikten sonra üzerine serpilen kakao ve çikolata tozuyla servis edilen soğuk baklavayı, yörenin en önemli ürünlerinden fındıkla buluşturdu.

Firma işletmecisi Şaban Ali Çamkerten, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır bu işle uğraştıklarını belirterek, kendilerini sürekli geliştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Normal baklavayı sürekli yaptıklarını, ancak son zamanlarda özellikle şeker oranı daha düşük olan soğuk baklavaya yöneldiklerini ifade eden Çamkerten, bu baklavaya yörenin ürünü fındığını ilave ettiklerini, bunun da vatandaşlar tarafından oldukça beğenildiğini belirtti.

Çamkerten, soğuk baklavaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Soğuk baklavanın şeker oranı diğer baklavalara oranla daha azdır ve daha düşük derecelerde pişirilmektedir. Bu baklavada fındığın yanı sıra süt ve manda kaymağı da ilave ederiz. Ortaya hakiki bir lezzet çıktı. Fındıklı soğuk baklavanın özel günlerde oldukça fazla tercih edilmesi bizleri de mutlu etti."

Çamkerten, başka yörelerde soğuk baklavanın daha çok bilindiğini ve tercih edildiğini, bu yörede ise yeni yeni tanınmaya başladığını sözlerine ekledi.