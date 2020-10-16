Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı - Son Dakika

Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı

16.10.2020 18:40

Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı Konteynerde bulunan piknik tüplerinin patlaması paniğe neden oldu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fındık bahçesinde bulunan bir konteyner, çıkan yangında alev alev yandı.

Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı

Konteynerde bulunan piknik tüplerinin patlaması paniğe neden oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fındık bahçesinde bulunan bir konteyner, çıkan yangında alev alev yandı. Konyetner içinde patlayan piknik tüpleri paniğe neden oldu.

Yangın, Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.Ö.'ye ait fındıklık bahçesinde bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesi sonrasında alev alev yanan konteyner içinde bulunan piknik tüplerinin patlaması ise paniğe neden oldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı
Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı
Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı
Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı
Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı
Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı
Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı
Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı
Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı

Sakarya, Fındık, Akyazı, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı - Son Dakika

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