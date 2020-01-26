Finikeliler deprem için yardıma koştu - Son Dakika

Merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan ve Malatya'nın da etkilendiği 6.8 şiddetindeki depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar ulaştırılıyor. Finike Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına, ilçede yaşayanlarda yoğun ilgi gösterdi.



Finike Belediyesi tarafından hızla organize edilen yardım çağrısına ilçede yaşayanlar yoğun ilgi gösterdi. Önceki gün merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan ve Malatya'nın da etkilendiği 6.8 şiddetindeki depremin ardından, Finike Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yardım çağrısına halk anında yanıt verdi. Finikeliler soğuk kış şartları altında bulunan bölgede kullanılmak üzere battaniye, kalın kışlık giyecekleri ve ana gıda maddelerini belediye başkanlığı hizmet binası önüne getirerek, yaşanan acıyı paylaşan Finikeliler, ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Toplanan yardımlar karayoluyla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Kaan Arısoy, Finike Müftüsü Abdurrahim Durmuş, Finike Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte vatandaşların dualarıyla uğurlandı.



Bölgede yaşanan kış şartları nedeniyle depremin acısına ortak olmak istedikleri için hızla yardım kampanyasını organize ettiklerini ifade eden Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Yaşanan deprem çok acı sonuçlar ortaya çıkardı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum. Enkaz altından yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bütün umudumuz can kaybının artmaması yönündedir. Bu yaşanan elim acıyı bölge halkıyla paylaşmak adına yardım kampanyamıza katkıda bulunan Finikeli hemşehrilerimi de canı gönülden teşekkür ediyorum. Ulusumuza çok geçmiş olsun. Yardımlarımızı hızla bölgeye ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Finike'ye yakışan da budur. Vatandaşlarımızla gurur duyuyorum" dedi. - ANTALYA