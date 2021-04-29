Finlandiya, 10 milyar avroluk savaş uçağı ihalesi için 5 şirketten teklif aldı - Son Dakika

Finlandiya, "F-18 Hornet" uçaklarının yerini almak üzere yeni nesil savaş uçakları için açtığı ihalede ABD, İngiltere, Fransa ve İsveç'ten 5 şirketten teklif aldığını bildirdi.

Finlandiya Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre toplamda 10 milyar avroluk ihale için, ABD'li Boeing ve Lockheed Martin, İngiliz Eurofighter, Fransız Dassault ve İsveçli Saab firmaları teklif verdi.

Açıklamada Boeing'in F-18 Super Hornet, Lockheed Martin'in F-35", Dassault'nun Rafale, Eurofighter'ın Typhoon ve Saab'ın Gripen uçaklarını satmayı teklif ettiği belirtildi.

Öte yandan Boeing firmasının ayrıca Fin hükümetine F-18 Super Hornet tipi uçaklar ile onların elektronik savaşa uyarlanmış versiyonu EA-18G Growler tipi uçakları birlikte satın alma seçeneği sunduğu bildirdi.

Hükümetin teklifleri değerlendirerek yıl sonuna kadar karar vermesi bekleniyor.

Halen envanterinde 60 F-18 savaş uçağı bulunan Finlandiya Hava Kuvvetleri, 1990'lı yılların başında satın alınan uçakların yerine yeni nesil uçaklar satın alınması sürecini 2014'te başlatmıştı.