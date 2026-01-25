Finlandiya Başbakanı Çin'de

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo (ortada) resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'in başkent Beijing'e geldi, 25 Ocak 2026.
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo pazar günü resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'in başkenti Beijing'e geldi. Ziyaretin çarşamba gününe kadar süreceği belirtildi. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)
