Fiorentina 1-4 Roma (Maç Özeti) - Son Dakika
Son Dakika Spor Fiorentina 1-4 Roma (Maç Özeti) - Son Dakika Spor

Fiorentina 1-4 Roma (Maç Özeti)

6 saat önce

İtalya Serie A'da 17. haftanın açılış maçında Fiorentina ile Roma karşı karşıya geldi.

Fiorentina 1-4 Roma (Maç Özeti), System.String[]

İtalya Serie A'da 17. haftanın açılış maçında Fiorentina ile Roma karşı karşıya geldi.


Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-1'lik skorla Roma oldu.


Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Edin Dzeko, 21. dakikada Kolarov, 73. dakikada Pellegrini ile 88. dakikada Zaniolo kaydetti.


Ev sahibi takımın tek sayısı ise 34. dakikada Badelj'den geldi.


Alınan bu sonucun ardından Roma puanını 35'e yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. Fiorentina ise 17 puanla 14. basamakta kaldı.


CENGİZ ÜNDER VE MERT ÇETİN NE YAPTI?


Temsilcimiz Cengiz Ünder, Fiorentina karşısında 86. dakikada Pellegrini'nin yerine oyuna dahil oldu. Mert Çetin ise yedek kulübesinde başladığı maçta süre alamadı.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


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İtalya Serie A, Fiorentina, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:10 
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