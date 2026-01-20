Kayseri'de, hakkında 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.T. (57) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?