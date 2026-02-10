Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında firari hükümlü A.A'nın (43) Seyrantepe Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Salihli'de Yakalandı - Son Dakika
