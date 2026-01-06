Firari Zanlıya Müebbet İhtimali

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdüğü öne sürülen firari sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, hakkında yakalama emri çıkarılan K.K'nin avukatı ile müşteki taraf avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı tarafından bilirkişiye gönderilen olaya ilişkin görüntü kayıtlarının çözümünün henüz tamamlanmadığı bildirildi.

Savunması alınan müşteki avukatı, Bey Mahallesi'nde 25 Ekim 2024'te çıkan kavgada K.K'nin, Murat Ayaku'yu silahla öldürdüğünü öne sürerek, sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırılmasını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanık K.K. hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına, bu celseye katılmayan 3 tanık hakkında zorla getirilme emri düzenlenmesine karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde 25 Ekim 2024'te çıkan silahlı kavgada Murat Ayaku'yu öldürdüğü iddia edilen K.K. kaçmıştı. Zanlı hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmıştı.