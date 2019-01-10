Son Dakika Haberleri: Firariyken Yakalanan Fetö Sanığına Hapis Cezası

Firariyken Yakalanan Fetö Sanığına Hapis Cezası

1 saat önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) soruşturması kapsamında yargılanan, firari iken yakalanan eski öğretmene 9 yıl hapis cezası verildi.

Firariyken Yakalanan Fetö Sanığına Hapis Cezası, System.String[]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) soruşturması kapsamında yargılanan, firari iken yakalanan eski öğretmene 9 yıl hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık eski öğretmen Gökhan Vural ve avukatı hazır bulundu. Örgütün okullarında çalıştığını kabul eden sanık, cep telefonuna gizli haberleşme programı ByLock'u indirdiği ve kullandığı iddiasını ise reddetti.

Firari olarak arandığını bilmediğini, kaçak olmadığını ve evinde gözaltına alındığını belirten sanık, tahliyesini ve beraatini istedi.

Savcı, mütalaasında sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgüte ait okullarda tayin usulü çalıştığını aktararak sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Vural'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Yakalamalı olduğu için cezada indirime gitmeyen heyet, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Öte yandan, aynı mahkemede yargılanan tutuklu sanık çevre mühendisi İsmail Uslu da örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı ve ByLock kullandığı iddialarını reddederek tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Uslu'ya "terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Hastaların Mahrem Görüntülerini Çeken Doktor Serbest Bırakıldı Saadet Öğretmen: Çocuklardan Taciz İhbarları Alıyorum

Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası: Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor 16 Yaşındaki Kızı Öldürüp Valize Koyan Sanık Yayın Yasağı İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:22:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Firariyken Yakalanan Fetö Sanığına Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]