SPOR Fırat Develioğlu Galatasaray'ın masada ve sahada güçlü olmasını vadediyorum - Son Dakika

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Başkan Adayı Fırat Develioğlu, Galatasaray, dengesi bozularak sahada doğrandı ama mevcut adayların buna karşı olarak ne yapabilecek bir ekipleri var ne yapabilecek bir perspektifleri var. Nasıl yapılacağıyla ilgili programları da, planları da yok. Dolayısıyla ben burada bunu yapmak istiyorum. Nasıl ki bir birey olarak, bir Galatasaray Kulübü üyesi olarak hakkımı aldım, kongreyi iptal ettirdim, daha sonra başkan adayı oldum ve başkanlığı da alacağım, aynı şekilde ben taraftarımıza Galatasaray'ın masada da güçlü, sahada da güçlü olmasını vadediyorum dedi.

Galatasaray Kulübü'nün 11 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde başkanlığa aday olduğunu açıklayan Fırat Develioğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Bir ihtiyaç sebebiyle tavır aldığını ve bir harekete giriştiğini söyleyen Develioğlu, Bu süreçte de bana ilk başta 'Ünlü olmak için yaptı' diyenler oldu. Ben de özellikle bu zamana kadar hep bundan kaçındım, sadece yerel ve basit radyo kanallarına 3-4 defa konuştum, 1-2 tane bildiri yayınladım. Benim böyle bir amacım yok ama birtakım şeyler oluşunca artık cevap vermek gereken durumlar var. İnsanlar kanlı canlı karşılarında görmek istiyorlar, neticede başkan adayıyım ben ve 'Kime nasıl oy vereceğiz', 'Galatasaray'ı kim yönetecek', 'Kulüp hangi ellerde bulunacak' diye birtakım izdihamlar oluşacak. Bunların cevabını vermek gerekiyor. Dolayısıyla bir harekete girdim ve bu hareketin sonunda da inşallah Galatasaray'ın başkanı olup, Galatasaray'ı en iyi, layık olduğu şekilde yöneteceğimizi düşünüyorum" dedi.

LİSTEMİ ŞU AN PAYLAŞMANIN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Yönetim kurulu listesinin hazır olduğunu dile getiren Develioğlu, Girenler oluyor, çıkanlar oluyor. Şu an paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben dikkat ederseniz büyük bir linç süreciyle geldim. Bana destek olan ve benimle beraber yürüyen insanları şu an bu atmosfer değişmediği sürece linç ettirmek doğru olmaz. Bunu açıkça linç kelimesini kullanarak sosyal medya üzerinden bile söylüyorlar. Fırat Develioğlu ile yürüyecek insanları linç edeceklerini açıkça söylüyorlar. Şu an da bunu yapmak doğru değil ama tabii ki müracaat süresinin son günü bunu herkes görecek, listeler açıklanacak ifadelerini kullandı.

MEVCUT ADAYLAR BAŞKANLIK PLANLARINI DAHA İLERİ YILLARA BIRAKIRLARSA, BİR GÜN SIRANIN ONLARA DA GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

"Bu derece Galatasaray kültürünün içinden gelmiş kişilerin bu şekilde kelimeler kullanmasına gerçekten çok hayret ediyorum diyen Fırat Develioğlu, şunları söyledi Bizim ana desturumuz zaten fikri hür, vicdanı hür nesillerin Galatasaray'ın geleceğinde olması, ülkemizin geleceğinde olması. Fikrini beyan etmek isteyen veya aday olmak isteyen kişilerin niçin Galatasaray camiasından dışlanacağını ben anlayabilmiş değilim. Ben mesela bu iki başkan adayının günahlarıyla, sevaplarıyla insan olarak düzgün olduklarını düşünüyorum, Galatasaray'ı iyi yöneteceklerini de düşünüyorum ama bu dönemde, Galatasaray'ın böyle kötü olduğu bir dönemde değil. Onlar başkanlık planlarını daha ileri yıllara bırakırlarsa, bir gün sıranın onlara da geleceğini düşünüyorum."

DİVAN KURULU'NDA BANA ÇOK BÜYÜK BİR LİNÇ OPERASYONU YAPILDIĞI İÇİN ORTAMI GERMEMEK ADINA ORAYA GİTMEDİM

Galatasaray'ın bir seçime gittiğini hatırlatan ve ekibiyle birlikte başkan adayı olarak orada bulunacağını belirten Develioğlu, Daha önceki Divan Kurulu'nda bana çok büyük bir linç operasyonu yapıldığı için ortamı germemek adına oraya gitmedim. Çünkü sayı da fazlaydı, bir gün önce karar alınıp ertesi gün Divan Kurulu yapıldığı için ve birtakım şeyleri orada tetikleyebilecek olaylar olabileceği için camiadaki büyüklerim orada bulunmamam gerektiğini söylediler. Galatasaray Divanı benim evim, ben 11 yıldır Galatasaray Divan Kurulu üyesiyim, 38 yıldır Galatasaray Spor Kulübü üyesiyim. Dolayısıyla ben nerede olmam gerekiyorsa orada olurum, hiçbir şeyden de korkmam. Fikrimizi savunmamız, anlatmamız, insanları niçin ve neye oy vereceklerine ikna etmemiz gerekiyor. Divan Kurulu da yaşı benden büyük ağabeylerimin olduğu bir heyet, dolaysıyla onların da ikna olması gerekiyor ki diğer kanaat önderlerimiz onlar olduğu için, diğer insanları da onların bir şekilde ikna etmesi gerekiyor diye konuştu.

SEÇİM NEDEN 4 HAZİRAN'DA YAPILMIYOR BUNUN ÖNÜNDE HİÇBİR HUKUKİ ENGEL YOK

Seçimin olmasında hukuki olarak bir engel görmediğini kaydeden Fırat Develioğlu, 11 Haziran'ı beklemeden 4 Haziran'da seçimin yapılması gerektiğini, bunun yeni yönetime 1 hafta da olsa bir zaman kazandıracağını hatırlattı. Develioğlu, 11 Haziran'da seçimler yapılır, aslında normal bir şekilde 4 Haziran'da seçimler yapılması lazım, 4 Haziran'da niçin seçim yapılamıyor anlamış değilim. 4 Haziran'da gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11 Haziran'da yapılıyor seçim. Madem Galatasaray Kulübü transfer sezonunu kaçırıyor, madem kulüp büyük fırsatları elinden kaçırıyor, önü tıkanıyor şeklinde düşünen üyelerimiz var, 4 Haziran'da gelsinler ve seçim yapılsın. 1 hafta bile kar sonuçta. Kulübün önünün tıkandığı iddia edilen bir ortamda ilk oturumda kongre yapılır ve 1 günde biter. 11 Haziran'a gitmeye hiç gerek yok. Başkan adayları sürekli bunu konuşacaklarına kendi kitlelerini 4 Haziran'da kongrenin yapılmasına sevk etsinler, evet tradisyon böyle, bu şekilde gidiyor ama hukuken 4 Haziran'da yapılmasına hiçbir engel yok. Biliyorsunuz geçtiğimiz sefer 23 Nisan'da da seçim yapılabiliyordu, hiçbir engel de yoktu seçimin önünde, yapılabilirdi ama neden yapılmadığını anlayabilmiş değilim. Böyle bir alışkanlık var, çoğunluk sağlanamıyor ve 1 hafta sonra ikinci bir seçim yapılıyor dedi.

MEVCUT BAŞKAN ADAYLARI TFF'YE KARŞI MÜCADELE KOYABİLECEK HİÇBİR PERSPEKTİF SERGİLEMİYORLAR, HAKKIMIZI ALABİLECEK, HAKKIMIZI SAVUNACAK BİR PERSPEKTİF SERGİLEMİYORLAR

Neden böyle bir hareketin içine girdiğinden bahseden Develioğlu, şu ifadeleri kullandı "Neden başkan adayı oldum Geçen sene olsaydı Galatasaray'ın önümüzdeki sezon şampiyonluk şansı yüzde 50-60 diyebilirdik. Bir taraftar olarak iddialı bir şekilde bunu söyleyebilirdik. Ancak bu sene gerçekten rakiplerimizin şansları, 4 takımı varsayarsak hepsinin yüzde 25'lik şansları var, bize de geriye kalıyor yüzde 25'lik bir şans. Mevcut başkan adayları TFF'ye karşı mücadele koyabilecek hiçbir perspektif sergilemiyorlar, hakkımızı alabilecek, hakkımızı savunacak bir perspektif sergilemiyorlar. MHK'ye karşı ne gibi önlemler alınacağı konuşulmuş bile değil, bununla ilgili bir programları da, planları da yok. Sürekli antrenör ve futbolcu ismi veriyorlar. Bunu yapmak çok kolay. Ama Galatasaray'ın birçok platformda vermesi gereken bir mücadelesi olacak. Bunu da biz iyi biliyoruz. Galatasaray'ın masadaki haklarını hiç kimseye yedirmeyeceğiz.

EĞER TFF'DE, MHK'DE VEYA TAHKİM'DE GALATASARAY'IN BİR HAKKI VARSA, BEN BU HAKKI KİMSEYE BIRAKMAM, ALIRIM

Galatasaray'ın bu sezon sahada doğrandığını söyleyen Develioğlu, "Elbette ki transfer çalışması olması gerekiyor ama Galatasaray, dengesi bozularak sahada doğrandı ama buna karşı olarak ne yapabilecek bir ekipleri var ne yapabilecek bir perspektifleri var. Nasıl yapılacağıyla ilgili programları da, planları da yok. Dolayısıyla ben burada bunu yapmak istiyorum. Nasıl ki bir birey olarak, bir Galatasaray Kulübü üyesi olarak hakkımı aldım, kongreyi iptal ettirdim, daha sonra başkan adayı oldum ve başkanlığı da alacağım, aynı şekilde ben taraftarımıza Galatasaray'ın masada da güçlü, sahada da güçlü olmasını vadediyorum. Arkadaşlarımızın bunun ilgili yapabileceği hiçbir şey yok. Ben Türkiye'nin en pislik örgütünü, mafyasını 4 senedir 200 tane silahlı adamıyla cezaevinde tutan kanunu, hukukunu bilerek ve savunarak bunu yapan, çok ciddi hukuki gücü olan bir insanım. Dolayısıyla bunun karşısında eğer TFF'de, MHK'de veya Tahkim'de Galatasaray'ın bir hakkı varsa, ben bu hakkı kimseye bırakmam, ben bu hakkı alırım. Bunu alacağımı da herkes biliyor. Ama diğer başkan adayları kendi içinde araya üçüncü, dördüncü başkan adayı girmesin diye bunu yürüttükleri zaman dolayısıyla Galatasaray'ın bu sene sahadan başka masa başında doğranmasına alabilecekleri hiçbir önlem olmadığını düşünüyorum. Bu Galatasaray için çok büyük bir zaaf. Ben bunu yapacağımı vadediyorum, bunu yapacağımı biliyorum diyerek sözlerini noktaladı.