Fırat Life Style 10 Milyar Dolar Yatırıma Ulaştı

İnşaat, sanayi, gıda, lojistik, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Fırat Life Style, 10 milyar doları aşan yatırım hacmine ulaştı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 32 bin konut ve ticari alanı teslim eden Fırat Life Style, toplamda 36 binin üzerinde gayrimenkul portföyüyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'de ve yurt dışında üstlendiği taahhüt projeleriyle faaliyet alanını genişleten grup, 10 milyar doları aşan yatırım hacmine ulaştı.

Bugüne kadar 48 projeyi tamamlarken, halihazırda 13 projede inşaat çalışmalarına devam eden Fırat Life Style, 2026 yılı itibarıyla 9 yeni projeye daha başlamayı planlıyor. Grup, bu yeni dönemde yaklaşık 16 bin 600 bağımsız bölümün inşaatını başlatmayı ve toplam 89 milyar liralık yeni yatırım yapmayı hedefliyor.

Yurt dışında Irak Merkez Bankası inşaatı ve Özbekistan Bağımsızlık Anıtı gibi projeleri üstlenen grup, Türkiye'de ise Hatay, Adıyaman ve İzmir'de deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda yaklaşık 9 bin 500 deprem konutunun inşaatını gerçekleştiren grup, 6 bin 500 konutu teslim ederken, kalan 3 bin konutun bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

Yürütülen projelerde cami, okul, müze ve çeşitli kamusal yapıların inşası da eş zamanlı olarak sürdürülürken, Hatay özelindeki çalışmalarda kültürel dokunun korunması, öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Geniş bir yelpazede faaliyet gösteriliyor

Ulaşılabilir konut ihtiyacından üst segment taleplere kadar uzanan geniş bir yelpazede faaaliyet gösteren grup, her biri kendi konsepti ve fiyatlama modeliyle konumlanan markalarla üretim gerçekleştiriliyor. Bu yaklaşım, bireysel alıcı ve yatırımcı tarafında dengeli ve sürdürülebilir bir portföy oluşmasına katkı sağlıyor.

Fırat Life Style'ın bu yıl başlamaya planladığı, "Natura" ile "KITA" markaları altında toplanan projeleri bulunuyor. Ankara Yenimahalle'de 882 konut, ofis ve ticari alandan oluşan "Natura Prestij", Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'nde 560 bağımsız bölümlü "Natura Elite" ve yine aynı bölgede 370 bağımsız bölümden oluşan "Natura Platin" projelerinin, hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ankara Eskişehir Yolu'nda 3 bin 100 konut ve villadan oluşan "Natura Golf Country", Gaziosmanpaşa'da bin konutluk "Natura GOP" ve Beytepe'de 300 konutluk "Natura Beytepe" projeleri de şirketin portföyünde yer alıyor.

Uluslararası mimarlık yarışması sonucunda tasarlanan ve 5 ayrı ödüle layık görülen "KITA" projesi ise Ankara Balgat Konya Yolu üzerinde bin 885 ofis ve ticari alanla yükseliyor. Serinin diğer projeleri "KITA Beytepe", 3 bin konut ve ticari alanla, "KITA Oran" ise 6 bin 500 konut ve ticari alanla planlanıyor.

Grup, ayrıca "Relax" markasıyla daha fonksiyonel ve minimalist konutlar üretirken, "Velux" markasıyla Bodrum ve İzmir gibi bölgelerde üst segmente yönelik sınırlı sayıda üretim gerçekleştiriyor.

"Uzun vadede sorun yaratmayacak projeler üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat, uzun vadede sorun yaratmayacak projeler üretmenin önemli olduğunu belirtti.

Ölçekli üretim yapmaları sayesinde maliyetleri daha sağlıklı yönettiklerini aktaran Fırat, "Verdiğimiz sözlerin arkasında duruyoruz. Bu yaklaşım, yatırımcılarımızın memnuniyetini artırırken tekrar tercih edilmemizin de en önemli nedeni oluyor." ifadelerini kullandı.

Fırat, Relax projelerinin yüksek maliyetlerden arındırılarak, doğru planlamayla hayata geçirildiğini, söz konusu projelerle daha fonksiyonel, ulaşılabilir ve minimalist yaşama uyumlu konutlar ürettiklerini aktardı.

Velux markasına da değinen Fırat, "Velux bizim daha üst segmentte konumlanan markamız. Talebin daha seçici olduğu lokasyonlarda, sınırsız lüksün sınırlarını zorluyoruz. Burada amaç hızlı satış değil, uzun vadeli değer üretmek." değerlendirmesini yaptı.

Teslim sonrası sürecin önemli olduğunu belirten Fırat, şunları kaydetti:

"Bizim için iş, konutu teslim etmekle bitmiyor. Teslim sonrası süreci yöneten ayrı bir kalite kontrol ve geri dönüş birimimiz var. Bütün yatırımcılarımız da Fırat Life Style'ın yaptığı işin arkasında durduğunu bilir. Asıl farkı da burada yaratıyoruz."