Son Dakika Haberleri: Fırat Nehri'nde ceset bulundu
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Fırat Nehri'nde ceset bulundu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri kıyısında ceset bulundu.

Fırat Nehri'nde ceset bulundu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri kıyısında ceset bulundu.

Fırat Nehri'nde balık tutanlar vatandaşlar, kıyıya vuran ceset parçalarını görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ceset parçaları ve kemikleri topladı.

Cesedin kimliğinin ve cinsiyetinin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

Fırat Nehri, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:10 Kaynak: AA
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