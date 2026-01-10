Fırat Üniversitesi'nde Bilim Kafe Açıldı - Son Dakika
Fırat Üniversitesi'nde Bilim Kafe Açıldı

10.01.2026 14:16
Elazığ'daki Bilim Kafe, akademisyenler ve vatandaşları ücretsiz ikramlarla bilimsel sohbetlerde buluşturuyor.

Elazığ'daki Fırat Üniversitesi'nde açılan Bilim Kafe'de akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar, ücretsiz çay ve internet eşliğinde bilim konuşuyor.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre Fırat Üniversitesi, rektörlük kampüsündeki atıl alanı yeniden düzenleyerek "Bilim Kafe" haline getirdi.

YÖK'ün "bilim iletişimi" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen proje, akademisyenleri, öğrencileri ve vatandaşları ücretsiz ikramlar ve internet eşliğinde bilimsel sohbetlerde buluşturuyor.

Fırat Üniversitesi Bilim İletişimi Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Karaköse, projenin Türkiye'deki ilk örneklerden biri olduğuna dikkati çekerek, uygulamanın "üniversite-toplum" etkileşimi açısından kritik işlev gördüğünü belirtti.

Karaköse, "Vatandaşlarımızın kampüs içinde böyle bir etkileşim alanının olduğunu bilmesi, doğal bir sirkülasyon sağlıyor ve bilimsel bilginin topluma aktarılmasında somut faydalar yaratıyor." ifadesini kullandı.

Katılımcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda etkinlik içeriklerini sürekli geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Karaköse, mühendislik ve teknik bilimlerden sağlık ve spor bilimlerine, sosyal bilimlerden iktisadi ve idari bilimlere kadar pek çok alanda söyleşiler gerçekleştirildiğini anlattı.

"Bilimsel bir ekosistem haline geldi"

Fırat Üniversitesi Bilim İletişimi Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Esra Tuğrul Tunç da Bilim Kafe'nin üniversiteye yeni bir soluk getirdiğini belirterek, "Burası, fikirlerin özgürce paylaşıldığı bilimsel bir ekosistem haline geldi. Resmi ortamlarda kurulması zor olan akademisyen-toplum etkileşimi, burada sohbet havasında gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mühendislik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ferda Nur Demirel de ilgi duymadığını düşündüğü alanlara yönelik farkındalık kazandığını, Bilim Kafe'nin samimi ve öğrenci dostu yapısıyla bilgi paylaşımını kolaylaştırdığını anlattı.

Üniversite öğrencisi Muhammet Emre Temel, Bilim Kafe'nin bilimsel sohbetlere ve fikir alışverişine açık ortam sunduğunu belirtti.

Üniversite öğrencisi Kevser Yaren Yılmaz da ücretsiz internet ve çay ikramlarının öğrenciler için memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlardan Aydın Mercan da Bilim Kafe'yi kızı aracılığıyla duyduğunu kaydederek, "Akademisyenlerimizle bir araya gelme imkanı buluyoruz. Bu tür etkinliklerin artmasını ve tüm vatandaşlarımızın buraya gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ev hanımı Betül Tuğrul da iş sağlığı, deprem ve finans gibi konularda uzmanlardan doğrudan bilgi aldıklarına işaret ederek, "Evde zaman geçirmek yerine bu tür verimli etkinliklere katılmayı herkese tavsiye ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Fırat Üniversitesi, Kültür, Güncel, Elazığ, Bilim

