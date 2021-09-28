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Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı - Son Dakika

Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı

28.09.2021 15:39
Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı, System.String[]

Mersin'de yaşanan olayda bir tekstil firmasının sahibi, gece işyerinde bulunan tüm makineleri alarak sırra kadem bastı. Sabah işe geldiklerinde şok yaşayan işçiler, iş yeri sahibinden şikayetçi olurken, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiler.

Merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir tekstil firmasının sahibi, dün gece saatlerinde iş yerine gelerek bütün makineleri alıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerine geldiklerinde şok yaşayan yüzlerce işçi, iş yerinin camlarını kırarak duruma tepki gösterdi. Ardından adliyeye giden işçiler, iş yeri sahibinden şikayetçi olduklarına dair Cumhuriyet Savcılığına dilekçe verirken, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

Patron kaçtı, işçiler mağdur oldu

"PATRONLARIN HİÇBİRİNE ULAŞAMIYORUZ"

İşçilerden Ozan Uğurlu, iş yerinde 100'ün üzerinde işçi çalıştığını söyledi. 7 yıldır aynı işyerinde çalıştıklarını söyleyen Uğurlu, "Eskiden burası başka bir isimdeydi, son 6-7 ay durumlar kötü olduğu için isim değiştirme kararı aldılar. Tüm çalışanlardan tazminattan vazgeçip, yeni firmaya geçiş yapmasını istediler. Biz de uzun yıllardır çalıştığımız için, yeni firmaya geçiş yaptık. Biz yıllık iznimizle, normal maaşımız ödense sıkıntı yok dedik. Ardından büyük bir iş aldık ve bunların parası gelince alacaklarımızın ödeneceği söylendi. Bu paraların hiçbiri ödenmedi. Dün de gece atölye tamamen boşaltılmış, bugün ise patronların hiçbirine ulaşamıyoruz. Her şeyi alıp kaçtılar" dedi.

Patron kaçtı, işçiler mağdur oldu

"150'DEN FAZLA KİŞİYE BORÇ BIRAKIP GİTTİLER"

Şu anda 100'ün üstünde insanın burada mağdur olduğunu belirten Uğurlu, "En az alacağı olan bir işçinin iş yerinden 7-8 bin lira alacağı bulunuyor. Şu anda mağduruz. Karakola gittik, ardından adliyeye gittik. Kaçanlardan şikayetçi olduk. İnşallah sonuç alırız. İçerdeki her şeyi alıp gitmişler. Bizim dışımızda dışarda da 50-60 kişi alacaklı var. Yani 150 kişinin üstünde kişiye borç bırakıp gittiler. Bize deseydi ki, 'iflas ettik, alacağınız 10 bin lira, biz size 5 bin lira veriyoruz'. Biz onu da kabul ederdik. Kaçıp gitmek olmaz. Bu kadar kişinin ahını almak olmaz. En azından elinden geldiğini bize gösterseydi, biz bir şey demezdik. Biz burada 7-8 yıldır ekmek yemişiz, idare ederdik. Kaçmak bize karşı yapılan hainliktir" diye konuştu.

Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı

Cumhuriyet, Borç, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı - Son Dakika
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