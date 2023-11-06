Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Fiyat artışları durulurken, firmalarda çeşitli kampanyalarla indirime gitmeye başladı. Son olarak kasım ayı fiyat listesini yayınlayan firmalar, yeni kampanyalarını duyurdu.

PİYASA YENİDEN HAREKETLENDİ

Fiyat düşüşü sonrası otomobil piyasası yeniden hareketlenmeye başladı. Araç satın almak isteyen bir çok kişi güncel fiyatları araştırıyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

Sıfır otomobil almak isteyenler için firmaların yayınladığı listelerden en ucuz otomobilleri derledik. İşte markaların Türkiye'de satılan en ucuz ve en boş paket sıfır otomobilleri: