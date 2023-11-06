Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
Son Güncelleme: 06.11.2023 12:37
2023 yılında satış ve zam rekorları kıran sıfır otomobil piyasasında fiyat artışları dururken, indirim dönemi başladı. Kasım ayı fiyat listelerini güncelleyen otomotiv firmaları, yeni kampanyalarını duyurdu. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller.
Otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Fiyat artışları durulurken, firmalarda çeşitli kampanyalarla indirime gitmeye başladı. Son olarak kasım ayı fiyat listesini yayınlayan firmalar, yeni kampanyalarını duyurdu.
PİYASA YENİDEN HAREKETLENDİ
Fiyat düşüşü sonrası otomobil piyasası yeniden hareketlenmeye başladı. Araç satın almak isteyen bir çok kişi güncel fiyatları araştırıyor.
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER
Sıfır otomobil almak isteyenler için firmaların yayınladığı listelerden en ucuz otomobilleri derledik. İşte markaların Türkiye'de satılan en ucuz ve en boş paket sıfır otomobilleri:
- Hyundai i10 1.01 MPI 67 PS Jump Manuel: 675 bin TL
- Seat Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style paket: 770 bin TL
- Fiat Egea 1.4 Manuel benzinli: 777 bin TL
- KIA Picanto 1.0L 67 bg manuel benzinli feel paket: 780 bin TL
- Citroen C3 1.2 PureTech 83 Hp benzinli: 813 bin TL
- Renault Taliant Joy 1.0 65 Hp: 837 bin TL
- Dacia Yeni Sandero Stepway 90 Hp: 874 bin TL
- Opel Corsa 1.2 75 Hp benzinli manuel: 880 bin TL
- Ford Fiesta 1.1L 75 Hp benzinli manuel: 887 bin TL
- Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 Hp manuel: 914 bin TL
- Honda City 1.5L VTEC benzinli otomatik elegance paket: 976 bin TL
- Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno otomatik benzinli 83 Hp: 988 bin TL
- Toyota Coralla 1.5 Vision otomatik 1 milyon 2 bin TL
- Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 Hp benzinli manuel: 1 milyon 17 bin TL
- Peugeot 208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp: 1 milyon 43 bin TL
- Chery Omoda5 Comfort: 1 milyon 180 bin TL
- Audi A3 Sportback benzinli 1.5 cc 140 Hp: 1 milyon 511 bin TL
- Cupra Leon 1.5 benzinli 150 Hp otomatik: 1 milyon 534 bin TL
- BMW 118i Sport Line benzinli 1.5 cc 140 Hp: 1 milyon 882 bin TL
- Mercedes A200 AMG 1.4 163 Hp otomatik: 1 milyon 990 bin TL
- Alfa Romeo Tonale 1.6 dizel 130 Hp: 2 milyon 205 bin TL