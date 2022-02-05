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Fırtına hayatı olumsuz etkiledi, dev dalgalar Van Gölü sahilini dövdü - Son Dakika

Fırtına hayatı olumsuz etkiledi, dev dalgalar Van Gölü sahilini dövdü

05.02.2022 16:57

Fırtına hayatı olumsuz etkiledi, dev dalgalar Van Gölü sahilini dövdü Meteoroloji, buzlanma, çığ ve don uyarısında bulundu Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van Gölü sahillerinde dev dalgalar oluştu.

Fırtına hayatı olumsuz etkiledi, dev dalgalar Van Gölü sahilini dövdü

Meteoroloji, buzlanma, çığ ve don uyarısında bulundu

VAN - Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van Gölü sahillerinde dev dalgalar oluştu.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren fırtına, Van'da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Saatteki hızı 25 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Van Gölü'nde oluşan dalgaların yüksekliği 3 metreyi geçerken, İskele Mahallesi'nde Feribot İskelesi'nin etrafındaki 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aştı. Saatteki hızı 25 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Van Gölü'nde oluşan dalgalardan dolayı balıkçılar ise göle açılamadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van çevresinin aralıklı kar yağışlı, Van'ın güney kesimleri ve Hakkari çevresinin ise öğle saatlerine kadar aralıklı yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğini söyledi. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle Batılı ve Kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölü hava durumu: parçalı ve az bulutlu, rüzgar: batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde; öğle saatlerinden itibaren ise rüzgarın etkisini kaybetmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 1, Muş -1, Bitlis -2 ve Hakkari'de -2 derece olması beklenmektedir" denildi.

"Buzlanma, çığ ve don uyarısı"

Buzlanma, çığ ve don uyarısında bulunan yetkililer, "Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

Fırtına hayatı olumsuz etkiledi, dev dalgalar Van Gölü sahilini dövdü
Fırtına hayatı olumsuz etkiledi, dev dalgalar Van Gölü sahilini dövdü
Fırtına hayatı olumsuz etkiledi, dev dalgalar Van Gölü sahilini dövdü

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Van Gölü, Fırtına, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırtına hayatı olumsuz etkiledi, dev dalgalar Van Gölü sahilini dövdü - Son Dakika


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